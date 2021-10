METEO – PERTURBAZIONE in arrivo con forte MALTEMPO: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Tempo in peggioramento soprattutto sul basso versante tirrenico

Nel corso di questa sera le condizioni meteo stanno peggiorando sul medio-basso versante tirrenico, ma in particolar modo su quello meridionale, dove le piogge appaiono più diffuse e sono anche talvolta accompagnate da attività elettrica, oltre a presentare carattere localmente intenso. Nelle prossime ore tale situazione troverà sostanziale conferma, con qualche isolato rovescio ancora in azione sull’alto versante tirrenico, in particolare sulla Liguria di Ponente.

Perturbazione in arrivo, forte maltempo per domani

L’avanzamento di una perturbazione in arrivo dai quadranti nordoccidentali porterà un peggioramento ben evidente fin dalla notte di domani lunedì 1° novembre, con l’arrivo del forte maltempo sulle regioni nordoccidentali e in successiva estensione verso il nordest e verso il centro (soprattutto tirrenico). Fenomeni intensi e anche a carattere di nubifragio possibili sulle aree interposte tra Liguria e Toscana, in particolare località a ridosso dell’Appennino Tosco-Emiliano, ma anche sulle zone interne della Toscana e sul Friuli Venezia Giulia. Fenomeni possibilmente intensi anche nel Lazio localmente. Rovesci interesseranno comunque anche il basso versante tirrenico, mentre il tempo potrebbe rimanere (temporaneamente) più asciutto solamente sul settore adriatico meridionale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Triveneto, Liguria centro-orientale, Piemonte sud-occidentale, Appennino emiliano, Toscana settentrionale e Calabria centrale ionica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Paese, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare al Nord, sulle due isole maggiori e dal pomeriggio su Umbria, Lazio e Campania. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento le minime al Centro. Venti: da forti a burrasca occidentali sulla Sardegna meridionale in estensione serale alla Sicilia. Forti meridionali con rinforzi di burrasca su Basilicata, Puglia e settori costieri adriatici centro-settentrionali. Forti: settentrionali su Liguria, localmente dai quadranti meridionali su tutte le zone costiere del Centro peninsulare. Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna ed il Tirreno meridionale settore ovest; molto mossi tutti i restanti bacini, localmente agitato in serata l’Adriatico settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

