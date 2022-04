METEO – PERTURBAZIONE in arrivo in ITALIA tornano PIOGGE e TEMPORALI anche intensi, i dettagli

Avanza nuvolosità via via più compatta da occidente

Nelle ultime ore risulta pressoché evidente un avanzamento di addensamenti nuvolosi via via più consistenti dai quadranti occidentali. Qualche piovasco si è già azionato sull’Appennino ligure, al confine per l’appunto tra il Piemonte e la Liguria. Tale peggioramento è dovuto all’avvicinamento di una perturbazione di stampo atlantico proveniente dalla Penisola iberica e che al momento non sortisce novità rilevanti dal punto di vista termico, con le temperature che anzi risultano mediamente ancora in lieve aumento in Italia.

Prossime ore maltempo in arrivo

Nuvolosità via via più consistente si dirigerà verso la nostra Penisola, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e soprattutto sui settori più occidentali di questi, nonché sul versante tirrenico. Ciò determinerà un peggioramento progressivo con l’ingresso di piogge e locali acquazzoni sull’Italia, che interesseranno specifici settori del territorio (scopri quali). Ancora una volta, l’ingresso dei fenomeni non implicherà variazioni significative dal punto di vista termico.

Peggioramento in arrivo con ritorno di piogge e temporali

Un peggioramento si sta facendo strada dunque verso il Mediterraneo centrale dove il tentativo di rimonta dell’Anticiclone africano verrà dunque spezzato sul nascere: stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo è soprattutto dalla giornata di domani giovedì 21 aprile che si manifesteranno gli effetti della perturbazione in arrivo, con il ritorno di piogge e temporali anche intensi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

