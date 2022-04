METEO – Veloce PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA con possibili TEMPORALI, poi di nuovo ALTA PRESSIONE

Bel tempo sull’Italia con temperature in aumento

Nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo di generale stabilità grazie ad una timida ripresa dell’Alta pressione di matrice africana. Bel tempo dunque con cieli da sereni a parzialmente nuvolosi in tutto lo stivale, che si caratterizza per la totale assenza di fenomeni e per le temperature in sensibile aumento, soprattutto per quel che concerne i valori massimi. L’ondata di maltempo invernale che ha interessato l’Italia principalmente nello scorso fine settimana è ormai un ricordo.

Perturbazione in rapido arrivo dai quadranti occidentali

Una perturbazione sembra dirigersi già in queste ore verso la nostra Penisola, progredendo dallo Stretto di Gibilterra. Essa raggiungerà l’Italia solamente a partire dalle prime ore della giornata di domani mercoledì 6 aprile, tra notte e mattina con primi rovesci attesi sulla Sardegna e in successiva estensione su settori centrali e qualche altra regione (scopri quale), dove occasionalmente potrebbero essere accompagnati anche da temporali. Le temperature torneranno a calare in particolare nei valori massimi e con specifico riferimento alle aree coinvolte dal maltempo.

Fenomeni residuali fino al mattino di giovedì tra Campania e Calabria, Anticiclone torna a spingere

Il maltempo continuerà a colpire alcuni settori del Paese fino ad almeno la prima parte di giovedì 7 aprile, vale a dire almeno fino al mattino con piogge e possibili temporali residuali su Campania e Calabria. A seguire un rapido miglioramento delle condizioni meteo avanzerà sull’Italia con schiarite anche nelle aree coinvolte dall’instabilità stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con l’Anticiclone afroazzorriano che tornerebbe a spingere, come vedremo nel prossimo paragrafo.

