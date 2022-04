METEO – L’ITALIA torna bersaglio del MALTEMPO: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Pausa dal maltempo in Italia

Abbiamo assistito nella giornata odierna a un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola dovuto ad un timido recupero da parte dell’Alta pressione di origine africana che verrà presto respinta da un nuovo affondo perturbato, come vedremo anche nel presente editoriale. Il bel tempo è stato protagonista in lungo e in largo sullo stivale con condizioni atmosferiche dunque generalmente stabili e temperature in sensibile aumento specie nei valori massimi. Tale situazione si protrarrà anche nella serata corrente.

Passaggio perturbato in arrivo per domani

Contestualmente, una perturbazione si muove dallo Stretto di Gibilterra dirigendosi rapidamente verso i quadranti orientali, nonché in direzione della nostra Penisola. Ciò porterà nella giornata di domani mercoledì 6 aprile un peggioramento delle condizioni meteo che inizierà ad interessare la Sardegna già tra la notte e la prima mattina per poi estendersi sui settori centrali e su qualche altra regione del sud Italia (scopri dove) con piogge e possibili temporali. I fenomeni mediamente saranno moderati, ma localmente potranno assumere carattere intenso.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, in estensione dal pomeriggio a Toscana centro-meridionale, Romagna, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia centro-occidentale e restanti zone settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, in particolare su Sardegna centro-meridionale, Lazio meridionale, Molise occidentale e Campania settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione le massime al Centro peninsulare. Venti: tendenti a forti occidentali su Sardegna in estensione alla Sicilia occidentale e meridionale con rinforzi serali fino a burrasca. Mari: da molto mossi ad agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno meridionale settore Ovest; molto mossi il Mare di Sardegna ed i restanti settori centro-meridionali del Tirreno. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.