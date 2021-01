METEO – PERTURBAZIONE INVERNALE con PIOGGIA e NEVE a BASSA QUOTA, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Italia tra scirocco e afflusso di correnti settentrionali

Com’era evidente dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, la situazione meteorologica risulta piuttosto convulsa e differente alle varia quote a causa del campo baroclino della perturbazione che ci riguarda. L’Italia risulta quindi vittima di un gioco di ventilazioni, da una parte lo scirocco e da una parte le correnti artiche che continuano ad affluire al nord e parte del centro, con le quote neve che impazzano nell’arco di pochissimi chilometri a causa di una diversa conformazione territoriale che porta una determinata zona ad essere più o meno protetta dalle miti ventilazioni meridionali.

Domani ancora forte maltempo e neve a bassa quota (ma non ovunque)

Nella giornata di domani domenica 10 gennaio il quadro meteorologico sotto questo punto di vista non cambierà più di tanto. Un nuovo fronte perturbato investirà dapprima la Sardegna in mattinata ed entro il primo pomeriggio anche buona parte delle regioni centro-meridionali peninsulari. La quota neve sul versante adriatico centrale e sull’Umbria centro-settentrionale si attesterà tra i 500 e i 700 metri, mentre sul reatino sarà nettamente più elevata e intorno ai 1000/1100 metri. Impetuoso lo scirocco al sud, con quota neve stellare. Possibili fiocchi di neve dai 400/500 metri anche in Toscana in particolare nel pomeriggio. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata settentrionale e tirrenica, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna occidentale, Lazio sud-orientale, Molise, Puglia centro-settentrionale, resto di Basilicata e sulla Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Toscana centro-meridionale, Umbria, Marche, Abruzzo, resto di Lazio, Puglia e Sardegna, su Sicilia centro-occidentale e nord-orientale e su Calabria centrale e meridionale tirrenica, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 300-500 m sulla Romagna con apporti al suolo deboli; mediamente al di sopra dei 600-800 m su Toscana meridionale, Marche, Umbria, Marche, settori di confine del Lazio orientale, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati, in particolare sul versante adriatico dove la quota neve sarà localmente più bassa. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale aumento, localmente sensibile al Centro-Sud, con valori minimi bassi sulla Pianura Padana occidentale. Venti: di burrasca settentrionali su Liguria, Sardegna settentrionale, Toscana, Emilia-Romagna, settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia; da forti a burrasca nord-orientali su Marche, Umbria e Lazio settentrionale. Mari: agitato il Mar Ligure; molto mossi il Mare di Sardegna, il Tirreno settore ovest, lo Ionio e l’Adriatico centro-settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.