METEO – PERTURBAZIONE INVERNALE in arrivo in ITALIA nella prossima settimana con NEVE a QUOTE MEDIE, tutti i dettagli

Dopo l’attacco invernale di inizio settimana, fase più statica e mite sull’Italia, malgrado qualche nota di maltempo

La nostra Penisola sta attraversando in questi giorni una fase meteorologica nettamente più statica rispetto a quanto rinvenuto nel corso di questo inizio settimana, quando una saccatura di origine artico marittima ha portato condizioni di clima nettamente più invernale sull’Italia con nevicate a quote molto basse sul versante adriatico. L’Anticiclone è la figura barica dominante sul Mediterraneo attualmente, nonostante ciò, non è mancata e non mancherà qualche nota di maltempo sull’alto versante tirrenico e, in serata, anche sulla fascia costiera laziale.

Correnti nordatlantiche in arrivo porteranno maltempo e venti in intensificazione per domani

Le correnti nordatlantiche pilotate da una vasta saccatura di origine polare marittima presente sull’Europa centro-settentrionale si inseriranno nel Mediterraneo innescando una ciclogenesi già dalle prime ore di domani lunedì 10 febbraio davanti le coste di Ventimiglia. Il minimo depressionario in formazione andrà ad approfondirsi ulteriormente col passare delle ore con maltempo che interesserà soprattutto le aree interposte tra lo spezzino e la garfagnana, dove non sono esclusi occasionali temporali. Instabilità intermittente anche sulle coste laziali, campane e dell’alta Calabria, con cumulati generalmente deboli.

Prossima settimana con possibile irruzione polare in Italia

Per quanto riguarda la prossima settimana e precisamente a partire dalla giornata di venerdì 14 febbraio coincidente con il giorno di San Valentino, una saccatura di aria di origine polare marittima dominata da un vasto e profondo centro di bassa pressione in posizionamento sulla Scandinavia dovrebbe tentare l’affondo sul Mediterraneo centro-orientale. Dubbi sull’incidenza di tale affondo: mentre il modello americano GFS vede un maggior interessamento dell’Italia, i modelli europei ECMWF e UKMO vedono il principale coinvolgimento della penisola balcanica, con quella italiana solo lambita.