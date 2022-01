METEO – Piogge e forti venti di burrasca verso il sud Italia: allerta meteo della Protezione Civile, zone colpite

Rapido maltempo al sud Italia

Nuova pausa dell'inverno a febbraio. Temperature in aumento e clima diurno molto mite Italia ancora dominata dall'alta pressione anche se nel corso delle prossime ore ci sarà una parentesi instabile. Rapidissimo passaggio instabile nelle prossime ore su medio Adriatico e al meridione con fenomeni tra la serata odierna e la mattinata di domani e quota neve in calo verso i 500-600 m tra Marche e Molise. Rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali. Nella mattinata di domani rapido miglioramento con gli ultimi fenomeni su Abruzzo e meridione con tendenza a successivo miglioramento. Anticiclone dominante e in ulteriore rafforzamento a seguire sull'Europa occidentale con temperature in crescita e oltre le medie anche nella nostra penisola.

Prosegue la siccità al nord Italia

Purtroppo prosegue l'assenza di piogge al nord Italia e in parte del centro con fiumi in secca e situazione che peggiora in molte regioni italiane, soprattutto al nordovest. Un'alta pressione sempre troppo invadente sull'Europa occidentale che penalizza soprattutto il settentrione, la Toscana e la Sardegna dove l'inverno è stato quasi inesistente, eccezion fatta per le pianure o alcuni tratti costieri sotto le nebbie e con temperature più basse. Situazione non molto migliore sul medio Adriatico e al meridione ma almeno qui l'inverno di tanto in tanto ci prova. Irruzioni fredde che sfiorano questi settori prima di dirigersi verso i Balcani. Di seguito vediamo l'allerta meteo diramata della Protezione Civile per la giornata di domani, 1 febbraio 2022.

Allerta della Protezione Civile per domani

Dalle prime ore di domani, martedì 1° febbraio, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali colpiranno Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni interesseranno in particolare le aree costiere adriatiche, appenniniche centro-meridionali e ioniche calabresi. ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico. ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Puglia: Salento. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico. Spostiamoci ora all'estero e andiamo in Madagascar dove la situazione è letteralmente critica e ci sono quasi 100 morti a causa di piogge alluvionali.

