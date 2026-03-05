Meteo – Piogge e possibili temporali anche intensi tornano a colpire l’Italia nel Weekend, i dettagli

Piovaschi in transito sulla Sardegna, meglio altrove

Isolati piovaschi sulla Sardegna seguitano una prima parte di giornata complessivamente stabile e asciutta in tutta Italia, con cieli peraltro perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Il peggioramento in atto si traduce anche in maggiore nuvolosità in transito sui settori più occidentali, vale a dire al nordovest e sulla Sicilia, oltre che, ovviamente, sulla Sardegna. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, mantenendosi pertanto relativamente miti o comunque superiori alla media di riferimento.

Prossime ore con isolati piovaschi ancora in arrivo sulla Sardegna

Il quadro meteorologico nelle prossime ore rimarrà sostanzialmente immutato, con piovaschi isolati in transito sulla Sardegna (specie meridionale) e nuvolosità anche compatta sulle regioni nordoccidentali e sulla Sicilia. Questo a causa dell’attivazione di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale, che sarà la spina nel fianco dell’Anticiclone nei prossimi giorni. Il tempo risulta invece ancora relativamente migliore altrove sullo stivale.

Ulteriore peggioramento in arrivo per domani

L’avvicinamento della suddetta circolazione depressionaria provocherà un ulteriore peggioramento per la giornata di domani venerdì 6 marzo sull’Italia, con qualche rovescio di debole o moderata intensità che raggiungerà anche la Sicilia, o quantomeno le aree più occidentali della stessa. In Sardegna è attesa una lieve intensificazione dei fenomeni con possibilità di occasionali temporali. Le temperature, invece, subiranno una lieve diminuzione sul versante orientale, dovuta all’ingresso di correnti più fresche dal settore balcanico.

Weekend di maltempo con possibili temporali anche intensi

Il prossimo Weekend sarà contrassegnato da un ulteriore peggioramento, con piogge e possibili temporali che continueranno a coinvolgere le Isole Maggiori e la Calabria per la giornata di sabato 7 marzo. Per domenica 8, invece, piogge e possibili temporali si attiveranno in maniera sparsa su buona parte del sud (coinvolgendo soprattutto le zone interne), con fenomeni localmente anche intensi, specie nel pomeriggio. Fenomenologia più isolata al centro, anche in questo caso relegata ai settori più interni. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un’ulteriore e lieve diminuzione.

