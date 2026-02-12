Meteo – Piogge e rovesci ancora in arrivo nelle prossime ore in Italia, malgrado un miglioramento: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

La giornata odierna è stata contrassegnata per l’ennesima volta dall’arrivo di piogge, rovesci e temporali che si sono concentrati principalmente sulle regioni centro-meridionali. In queste ore, il maltempo si sta spostando verso meridione, continuando ad interessare soprattutto la Calabria tirrenica, dove i cumulati risultano già consistenti. Le temperature, in questo contesto, appaiono peraltro in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima praticamente tardo-invernale.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro meteorologico era stato già correttamente inquadrato dalla Protezione Civile che aveva già ieri deciso di diffondere un’allerta valida per alcuni settori. Piogge e occasionali temporali non si sono fatti attendere, risultando peraltro localmente anche intensi a causa del passaggio dell’ennesimo impulso perturbato sul bacino del Mediterraneo di stampo questa volta atlantico.

Prossime ore con ancora maltempo in Italia

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno in miglioramento, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali sui settori centrali e su parte del meridione. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tuttavia, qualche rovescio anche localmente intenso potrà insistere in particolare sulla Calabria tirrenica.

Nord più ai margini del maltempo

Fatto salvo qualche isolato rovescio che ha coinvolto anche il settore alpino, dove qualche fiocco è sceso fino a quote di montagna, le condizioni meteo sulle regioni settentrionali sono rimaste non solo relativamente più stabili e asciutte, ma anche spesso accompagnate da bel tempo, con cieli poco o parzialmente nuvolosi perlopiù. Tale situazione si confermerà nella serata odierna, con temperature che, in questo contesto, sulla nostra Penisola complessivamente, confermeranno un lieve aumento delle temperature rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi pertanto leggermente oltre la media di riferimento.

