Meteo – L’Inverno batte un colpo con un vortice depressionario sul Mediterraneo e altra neve in arrivo in montagna

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano tendenzialmente instabili con piogge e rovesci che vanno estendendosi in maniera sparsa da nord a sud e localmente anche intensa, specie lungo il versante tirrenico. L’afflusso di correnti più fredde di stampo artico marittimo determina peraltro anche un calo generale delle temperature, con la neve che ha raggiunto in alcuni settori del nord quote medie.

Prossime ore alle prese con maltempo insistente

Nel corso delle prossime ore malgrado un miglioramento atteso su buona parte del nord entro il termine della serata, le condizioni meteo si manterranno perturbate al centro-sud, con piogge e possibili temporali sparsi e localmente anche intensi (scopri dove) e con la neve che scenderà a quote di montagna sul relativo Appennino. Rovesci residuali potranno interessare il nordest, dove la neve scenderà fin sui 900/1.100 metri.

Maltempo in arrivo anche per domani

Nella giornata di domani venerdì 20 febbraio un miglioramento delle condizioni meteo si consacrerà definitivamente sulle regioni settentrionali, dove avanzeranno per giunta anche schiarite in alcuni casi ampie stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, maltempo sparso coinvolgerà ancora una volta il centro-sud, con principale interessamento del medio versante adriatico, dove la neve scenderà a partire dai 1.200/1.300 metri.

Isolati rovesci attesi sul Lazio, meglio sul resto del centro

Le condizioni meteo miglioreranno anche in Toscana, anche in questo caso con schiarite che in alcuni casi potrebbero risultare ampie. Qualche isolato rovescio potrebbe invece sconfinare dall’Abruzzo sulle zone interne del Lazio nel pomeriggio, ma si tratterebbe di fenomeni piuttosto circoscritti nello spazio e nel tempo. Piogge e rovesci sparsi al sud e Sicilia, con neve anche in questo caso a quote di montagna e temperature mediamente in ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati quest’oggi.

