METEO – PIOGGE e TEMPORALI al Nord sui settori alpini, con sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Ecco perché

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli modelli meteo, la goccia fredda presente ad ovest della Francia si muoverà verso levante ed entro metà settimana si troverà sull’Europa centrale. Nella seconda parte della settimana tale area depressionaria si va ad estende verso sud-est e va ad interessare parzialmente anche la Penisola Italiana con temperature in calo. Questo porterà ad una possibile pausa dell’estate . Nel weekend le regioni centro-settentrionali potranno anche essere colpiti da un’affondo atlantico che porterebbe maltempo intenso con piogge e temporali. Ma ora andiamo a vedere dove i temporali potranno colpire in questi giorni di inizio settimana.

Acquazzoni e temporali al Nord specie sulle Alpi per infiltrazioni umide e fresche da ovest

Come abbiamo detto precedentemente la maggior parte dell’Italia è influenzata dal promontorio anticiclonico, ma sulle regioni settentrionali abbiamo qualche disturbo. La goccia fredda presente ad ovest della Francia spinge aria umida e fresca in quota verso le regioni settentrionali, portando instabilità soprattutto nelle ore più calde. Nei prossimi giorni l’interessamento si farà sempre maggiore, fino a quando nella giornata di mercoledì la saccatura depressionaria transiterà sull’Italia settentrionale. Nella giornata odierna le piogge interesseranno soprattutto le Alpi occidentali per l’intera giornata con temporali nelle ore pomeridiane e possibili anche in serata dove potranno colpire anche i restanti settori del Nord-Ovest. Nella giornata di domani, con la goccia fredda in avvicinamento, i temporali colpiranno tutto l’arco alpino, più intensamente sui settori centrali, con locali sconfinamenti sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Nella giornata di mercoledì, con la saccatura in transito, gli acquazzoni e i temporali colpiranno soprattutto le Alpi orientali e localmente potranno risultare molto intensi. Possibili sconfinamenti sulle pianure del Triveneto.