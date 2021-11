METEO – PIOGGE e TEMPORALI ancora in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco dove

Maltempo per stasera, forti nevicate sulle Alpi occidentali

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola continueranno a mantenersi spiccatamente perturbate in serata, con un’intensificazione dei fenomeni attesa su alcuni settori nordoccidentali tra cui quelli alpini, dove le nevicate saranno abbondanti al di sopra dei 1.300/1.400 metri. Piogge e temporali anche localmente intensi interesseranno invece buona parte delle regioni settentrionali e le centrali tirreniche, dove i fenomeni intensi si concentreranno perlopiù lungo i settori costieri.

Domani altra giornata all’insegna del maltempo

Dopo che i nubifragi oggi hanno colpito la Sardegna meridionale, provocando purtroppo persino 1 vittima, nella giornata di domani lunedì 15 novembre il maltempo ancora non si arresterà: dopo che nelle prime ore della notte piogge e temporali finiranno per esaurirsi sulle regioni centrali tirreniche prima e nordoccidentali poi (qui entro la mattina, salvo zone alpine e subalpine dove le condizioni si manterranno instabili ad intermittenza fino in serata) un peggioramento interesserà buona parte del sud peninsulare, con piogge e temporali anche in questo caso localmente intensi. Rovesci e temporali plausibili ancora anche in Sardegna e sul messinese, mentre altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria di Ponente, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia centro-meridionale, Emilia-Romagna occidentale e nord-orientale, Sardegna meridionale, Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria ionica centro settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sul Piemonte occidentale e Liguria di Ponente; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria meridionale e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Sardegna, Puglia e Calabria, e su Trentino, Veneto centro-meridionale, resto del Centro-Sud peninsulare, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati su resto di Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Calabria, e su Trentino, Veneto meridionale, Campania nord-orientale e settori costieri di Toscana, Marche e Lazio. Nevicate: al di sopra dei 1500-1700 m sulle aree alpine occidentali, con apporti al suolo moderati in attenuazione pomeridiana. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: forti nord-orientali su Alto Adriatico e Liguria di Ponente; localmente forti sud-orientali sui settori ionici settentrionali con rinforzi di burrasca. Mari: molto mosso o agitato il Mar Ligure in attenuazione; molto mossi il Mar di Sardegna, lo Ionio e i settori settentrionali di Tirreno ed Adriatico questi ultimi in progressiva attenuazione; dal pomeriggio agitato lo Ionio settentrionale e il Canale d’Otranto. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

