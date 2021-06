METEO – PIOGGE e TEMPORALI ancora in azione in ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco dove

Instabilità anche nella serata corrente

Dopo un pomeriggio di forte maltempo e in cui i nubifragi si sono abbattuti anche sulla Capitale provocando allagamenti e disagi ad essi connessi, anche la serata corrente, seppur inserita all’interno di un miglioramento, trascorrerà all’insegna del maltempo su settori italiani più specifici e circoscritti: piogge e temporali si presenteranno infatti ancora non solo su Piemonte e Veneto, ma anche sull’Appennino meridionale.

Maltempo anche per domani

Un flusso perturbato in costante allungamento sulla nostra Penisola porterà condizioni di maltempo anche per domani mercoledì 9 giugno, con piogge e temporali che in particolare interesseranno i settori interni dello stivale. Possibili sconfinamenti fin sulle aree costiere saranno possibili non solo sul basso versante tirrenico ma anche nel Lazio. Le temperature si manterranno su valori comunque gradevoli a causa del fluire di correnti più fresche. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale e settori tirrenici della Basilicata, su Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini, su Liguria, settori meridionali di Toscana ed Umbria, su Lazio, settori occidentali dell’Abruzzo, resto di Campania e Basilicata, Puglia meridionale, su Sicilia occidentale ed orientale e sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento al Centro-Nord. Venti: localmente forti occidentali sulla Sicilia meridionale. Mari: temporaneamente molto mosso lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.