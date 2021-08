METEO – PIOGGE e TEMPORALI colpiranno ancora l’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Maltempo in spostamento verso il nordest

Dopo un pomeriggio in cui il maltempo ha colpito in maniera anche intensa le zone più settentrionali dello stivale e in particolare quelle della Lombardia, il fronte instabile innescato da un cavo perturbato di natura atlantica si sta spostando in queste ore verso oriente, andando a colpire le regioni nordorientali. Non si escludono qui occasionali grandinate e precipitazioni localmente a carattere di nubifragio. Più asciutto e stabile invece al centro-sud, anche se la nuvolosità sta progressivamente aumentando sui settori centrali.

Maltempo al centro-nord per domani

L’instabilità continuerà ad interessare in particolar modo i settori nordorientali nella prima parte di domani giovedì 5 agosto e, contestualmente, qualche precipitazione tra la notte e la mattina potrebbe interessare anche le regioni centrali tirreniche. Qui non è esclusa attività temporalesca. Dal pomeriggio miglioramento generale con locale e residua instabilità sulle aree nordorientali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori prealpini orientali della Lombardia e su Trentino Alto Adige, Veneto centro-settentrionale e Friuli Venezia Giulia, in generale esaurimento da ovest verso est durante la prima parte della giornata salvo residui fenomeni pomeridiani a carattere locale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse nelle prime ore della giornata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lombardia orientale e Veneto e su Liguria di Levante, Toscana settentrionale, Umbria sud-orientale e settori orientali del Lazio, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse a carattere di rovescio o temporale, prevalentemente concentrate nella prima parte della giornata, sui restanti settori meridionali e orientali dell’Umbria, zone interne centrali e settori tirrenici meridionali del Lazio, settori appenninici e versante adriatico centro-meridionale dell’Abruzzo, settori appenninici e litoranei delle Marche, settori costieri della Puglia settentrionale e settori settentrionali e tirrenici della Campania, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime elevate su Puglia, Basilicata orientale, Calabria ionica e Sicilia, fino a molto elevate su zone ioniche e meridionali della Puglia, zone ioniche di Basilicata e Calabria centro-settentrionale e sulla Sicilia centro-orientale. Venti: da forti a burrasca occidentali o sud-occidentali sulle coste toscane a nord dell’Elba e sulla Sardegna settentrionale; da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui settori appenninici di Abruzzo meridionale, Molise e regioni meridionali della penisola e sui rilievi di Sicilia e Sardegna, con forti raffiche di caduta sul versante ionico di Basilicata e Calabria; tendenti a forti nord-occidentali dalla serata sulla Puglia meridionale; da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino tosco-romagnolo e umbro-marchigiano, in attenuazione; localmente forti nord-occidentali sui settori costieri di Lazio e Campania e sui settori occidentali della Sicilia. Mari: molto mosso il Mar Ligure, fino ad agitato al largo e a ridosso delle coste toscane; molto mossi il Mar di Sardegna prospiciente le Bocche di Bonifacio, il Tirreno centrale e dal pomeriggio il Tirreno meridionale prospiciente le coste della Campania e lo Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

