METEO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Sud peninsulare, sui settori tirrenici della Sicilia centro-orientale e su Molise, zone interne più meridionali del Lazio, settori meridionali e versanti adriatici dell’Abruzzo, settori alpini e prealpini, settori di pianura di alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale, alta Toscana e Appennino emiliano, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile rialzo sulla Sardegna centro-settentrionale e localmente sul resto di quest’ultima e sul Lazio. Venti: forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca sui settori settentrionali e sui rilievi dell’isola, tendenti ad attenuazione; forti nord-occidentali sui settori tirrenici di Lazio, Campania e Basilicata e su Sicilia e Calabria; forti sud-occidentali sulle coste settentrionali della Toscana; da forti a burrasca sud-occidentali sull’Appennino settentrionale, in estensione a quello umbro-marchigiano. Mari: molto mossi i bacini occidentali, con moto ondoso in attenuazione su Mare e Canale di Sardegna; localmente molto mosso lo Ionio e il Canale d’Otranto. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 15 maggio 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Puglia: Salento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Puglia: Salento.

Interessati dunque dall’allerta i seguenti capoluoghi: Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria.