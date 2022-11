Meteo – Piogge e temporali in arrivo su alcune regioni nei prossimi giorni, con possibili locali nubifragi

Promontorio anticiclonico sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica vede un promontorio anticiclonico in espansione sul Mediterraneo che va a portare condizioni meteo stabili sulla Penisola Italiana, in particolar modo al Centro-Sud. Una vasta e profonda circolazione depressionaria è presente in Atlantico, con minimo al suolo intorno ai 965 hPa a sud dell’Islanda ed allungata verso sud fino a lambire le Isole Azzorre. Questo favorisce la risalita di un flusso di correnti umide verso l’Europa occidentale e che nella giornata odierna inizierà ad interessare anche il Nord Italia portando della nuvolosità in transito ed anche qualche pioggia isolata sulla Liguria.

Piogge e temporali su alcune regioni tra domani e giovedì

Un piccolo cavetto d’onda nella giornata di domani transiterà sull’Europa occidentale e poi nella giornata di giovedì raggiungerà l’Europa centro-orientale. Mercoledì che vedrà quindi un intensificazione del flusso umido sul Nord Italia portando piogge e temporali prima al Nord-Ovest ed entro la serata i fenomeni si estenderanno a tutto il settentrione. Precipitazioni più intense andranno ad interessare la Liguria di Levante, dove non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Nella giornata di giovedì il maltempo andrà invece ad interessare soprattutto la Toscana, l’Emilia Romagna e il Triveneto, con qualche fenomeno anche su Umbria, Alto Lazio e Marche settentrionali, mentre inizierà a migliorare al Nord-Ovest. Possibili fenomeni a carattere di nubifragio in Friuli Venezia Giulia, specie nel Triestino. Al sud continueremo invece ad avere tempo stabile e cieli per lo più soleggiati.

Goccia fredda verso il Mediterraneo nel weekend, ma con traiettoria ancora incerta

Al seguito del cavetto d’onda rimonterà un robusto anticiclone, il quale porterà i suoi massimi di pressione sull’Europa centrale entro la fine della settimana. Una goccia fredda dovrebbe scorrere lungo il suo bordo orientale, fino a raggiungere il Mediterraneo nel weekend. Traiettoria ancora molta incerta, ma che ad oggi sembra interessare soprattutto il Sud Italia portando un deciso calo termico ed anche un peggioramento meteo. Il Centro-Nord sembrerebbe rimanere protetto dall’anticiclone, con tempo stabile e cieli soleggiati, e temperature nella media sulle regioni centrali ed anche sopra la media al Nord.

CONTINUA A LEGGERE​

Estate di San Martino avanti tutta, più freddo sui settori meridionali ma piogge atlantiche grandi assenti

Nel cuore dell’Europa anomalie positive di temperatura che tra Venerdì e il weekend dovrebbero toccare anche di 10-12 gradi. Molto mite anche al Centro-Nord con valori da 6 a 8 gradi sopra media. Da Domenica potremmo invece assistere ad un calo delle temperature con valori di qualche grado sotto medie al Sud. Le piogge atlantiche rimangono comunque escluse almeno fino alla metà del mese.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.