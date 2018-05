METEO ITALIA: tempo sempre più instabile con il ritorno delle piogge e dei temporali localmente anche di forte intensità.

METEO: piogge e temporali in arrivo sull’ Italia sia nella giornata del 1 Maggio che nei prossimi giorni – 1 Maggio 2018 – Termina così la lunga fase di bel tempo sull’ Italia che ci ha accompagnato per l’ ultima decade del mese di Aprile e si apre una nuova fase di tempo instabile o a tratti perturbato con piogge, temporali e mareggiate lungo le coste. Oggi, Martedì 1 Maggio, festa dei Lavoratori, sull’ Italia transitano corpi nuvolosi fin dal primo mattino e con loro anche le prime precipitazioni, piove in queste primissime ore del mattino su tutta la Sardegna e nelle prossime ore della giornata le precipitazioni raggiungeranno anche Toscana, Lazio, Umbria, Liguria e Piemonte. Poi nei prossimi giorni della settimana in corso, la vasta saccatura depressionaria dall’Atlantico sulla Penisola Iberica interesserà direttamente anche l’Italia. Un profondo vortice depressionario sarà in azione per tutta la settimana sul Mediterraneo centrale generando diverse fasi perturbate in Italia. Cosa ci indica le ultime tendenze meteo per il primo weekend di maggio? […]