Meteo – Piogge e temporali in azione in Italia, quale evoluzione per le prossime ore?

Tempo in peggioramento da ieri sull’Italia

L’avanzamento di un cavo perturbato di natura atlantica ha determinato un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola a partire dalla giornata di ieri, dopo che l’Anticiclone ha caratterizzato per lunghi tratti di questa settimana il clima italiano. Piogge e temporali sono tornati a colpire in particolare le aree più settentrionali del Paese e la Liguria, con rovesci mediamente moderati, ma localmente anche intensi. Anche oggi, come vedremo nel prossimo paragrafo, il maltempo appare ancora in azione sullo stivale.

Maltempo al settentrione

Nucleo di maltempo che si sta spostando sulle regioni nordorientali in queste ore, dopo aver colpito in maniera localmente anche intensa l’alta Lombardia e l’alto Piemonte, con la Protezione Civile che aveva diramato ieri un’allerta meteo valida per oggi in alcune aree del nord (scopri quali). I fenomeni, anche in questo caso, risultano localmente anche intensi, con temperature che calano solo nell’eventuale passaggio del maltempo: al centro-sud, infatti, le condizioni climatiche appaiono decisamente più miti.

Prossime ore destinate ad un miglioramento, ma con rovesci residui

Nel corso delle prossime ore il fronte perturbato si sposterà ulteriormente verso oriente come suggeriscono le immagini satellitari e ciò determinerà un sostanziale miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ciò si tradurrà in molti casi in una cessazione dei fenomeni, tuttavia permarrà qualche eccezione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Isolati e blandi rovesci in Liguria

Le condizioni meteo torneranno a risultare in prevalenza stabili e asciutte in serata sulla nostra Penisola, con la cessazione dei fenomeni in quasi tutto il nord, fatto salvo qualche eccezione come scritto in precedenza. Qualche isolato e blando rovescio potrebbe infatti ancora colpire la Liguria, specie centro-orientale, nelle prossime ore, con cumulati comunque deboli. Qualche piovasco localizzato potrebbe coinvolgere anche l’alta Toscana, mentre altrove il tempo risulterà più stabile e asciutto e con temperature sulla falsa riga delle precedenti 24 ore.

