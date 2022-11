Meteo – Piogge e temporali in Italia con possibili nubifragi, generale calo termico e neve su Alpi e Appennini

Impulso instabile sul Mediterraneo

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un impulso instabile di origine polare fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale, approfondendo anche un minimo di pressione al suolo sull’Italia settentrionale. Questo è la causa del peggioramento meteo in Italia, che già nella giornata di ieri ha visto le piogge arrivare su molte regioni del Nord e che tra oggi e domani interesserà tutta la Penisola, riportando la neve in montagna.

Forte maltempo oggi sull’Italia

Dopo le piogge di ieri al Nord, durante la notte il maltempo ha raggiunto le regioni centrali con piogge e temporali sparsi. Sulle Alpi è tornata la neve, localmente fino a quote medie. Durante la mattinata acquazzoni e temporali continueranno ad insistere sulle regioni del Centro, sulla Sardegna e sul Triveneto. Fronte instabile che tenderà poi a muoversi verso sud-est, raggiungendo nel pomeriggio anche la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata e i settori occidentali della Sicilia ed entro la notte piogge e temporali raggiungeranno anche l’estremo Sud. Fenomeni molto intensi potranno interessare i settori tirrenici delle regioni meridionali e la Puglia meridionale, dove non non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio.

Ancora temporali nel weekend su alcune regioni

Durante il primo weekend di novembre il vortice depressionario si muoverà verso sud-est, fino a raggiungere lo Ionio nella notte tra sabato e domenica e poi si allontanerà verso la Grecia. Giornata di sabato con maltempo ancora al Sud, sulla Sicilia e sul medio versante adriatico, con fenomeni più intensi soprattutto sui settori costieri. Maltempo che sarà seguito anche dall’ingresso di aria più fresca che porterà un generale calo termico e le neve anche in Appennino, localmente anche fino a 1700-1800 metri. Giornata di domenica che vedrà invece un generale miglioramento delle condizioni meteo, con ampie schiarite ma clima di stampo autunnale, residui fenomeni localizzati solo al Sud.

Tendenza meteo: confermata sul lungo periodo anche l’estate di San Martino

Prima parte della prossima settimana che vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie all’alta pressione. Sul lungo termine poi sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano un ulteriore rinforzo dell’alta pressione con un vasto e robusto anticiclone che potrebbe dominare tra Europa e Mediterraneo per molti giorni. Sembra dunque confermata anche l’estate di San Martino con ennesima fase secca e mite.

