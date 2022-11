Meteo Italia – vortice depressionario in azione con piogge e temporali, netto miglioramento a seguire

Situazione sinottica in Europa ed evoluzione prossime ore

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che una vasta saccatura atlantica si spinge verso il Mediterraneo. Condizioni meteo in peggioramento in Italia con piogge e temporali sparsi che da ieri hanno iniziato ad interessare le regioni del Nord. E’ tornata la neve sulle Alpi localmente fin verso i 1600-1700 metri. Nelle prossime ore minimo depressionario in approfondimento e in movimento verso il Sud con maltempo che raggiungerà entro il weekend le regioni meridionali.

Acquazzoni e temporali sparsi, ecco dove i fenomeni più intensi

In queste prime ore del giorno i fenomeni più intensi, localmente anche a carattere di temporale si registrano sull’Italia centro-settentrionale ed in particolare su Triveneto, Liguria, Toscana e Lazio. Tra pomeriggio e sera condizioni meteo instabili o perturbate che raggiungeranno le regioni meridionali con temporali intensi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Calo termico in arrivo su tutte le regioni ma con valori in linea con le medie o di poco al di sotto entro domani

Ancora fenomeni nel weekend poi netto miglioramento con l’alta pressione

Tra Sabato e Domenica vortice depressionario in movimento verso lo Ionio con condizioni meteo ancora instabili al Sud Italia. Piogge e temporali interesseranno ancora Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia mentre altrove avremo un generale miglioramento meteo. Un promontorio anticiclonico tenderà infatti a rimontare rapidamente sul Mediterraneo occidentale nel corso del weekend con ulteriore rinforzo previsto nel corso della prossima settimana.

Tendenza meteo: confermata sul lungo periodo anche l’estate di San Martino

Prima parte della prossima settimana che vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo grazie all’alta pressione. Sul lungo termine poi sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano un ulteriore rinforzo dell’alta pressione con un vasto e robusto anticiclone che potrebbe dominare tra Europa e Mediterraneo per molti giorni. Sembra dunque confermata anche l’estate di San Martino con ennesima fase secca e mite.

