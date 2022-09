METEO – PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA prima al Centro-Nord e poi al Sud fino a domani, SOLE a seguire

Piogge e temporali al Centro-Nord nella giornata odierna

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La saccatura che nella giornata di ieri si è estesa fino alla Penisola Iberica, ora inizia ad affondare sul Mediterraneo occidentale. Flusso umido pre-frontale dai quadranti sud-occidentali continua ad interessare la Sardegna e l’Italia centro-settentrionale con piogge e temporali sparsi. Fenomeni che sulle regioni centrali del versante tirrenico e al Nord-Est potranno risultare molto intense ed assumere localmente carattere di nubifragio. Tra la serata e la notte il flusso umido raggiungerà anche le regioni meridionali.

Fronte freddo domani in transito sull’Italia

Nel corso della giornata di domani avremo il fronte freddo che, durante il suo moto verso est, andrà a transitare sulla Penisola Italiana. Nella mattinata di domani il fronte freddo avrà raggiunto le regioni centrali dove porterà piogge sparse e locali acquazzoni, mentre al Nord e sulla Sardegna avremo già delle ampie schiarite. Nel frattempo il flusso umido prefrontale porterà molta nuvolosità in transito al Sud accompagnato da piogge e locali temporali. Nella seconda parte della giornata il fronte freddo si sposterà verso il Sud portando acquazzoni e temporali sparsi, con dei fenomeni anche sulla Sicilia settentrionale. Non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Ampie schiarite raggiungono invece anche le regioni centrali. Entro la notte il fronte si sarà sarà oramai spostato più ad est, con residui fenomeni sulla Puglia meridionale e ampi spazi di sereno altrove.

Domenica con il sole

Nell giornata di domani, mentre la saccatura transiterà sull’Italia, l’anticiclone delle Azzorre inizierà ad espandersi sull’Europa occidentale, con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Giornata di domenica che vedrà la saccatura depressionaria oramai sull’Europa orientale e l’alta pressione raggiungere anche il Mediterraneo centro-occidentale, con un flusso umido che transiterà invece sull’Europa centrale, interessando parzialmente i settori alpini. Domenica quindi con sole prevalente da Nord a Sud e temperature in lieve risalita su valori in media o ancora leggermente sotto la media del periodo. Qualche pioggia si potrà avere solo sulle Alpi di confine, specie sul versante estero e qualche disturbo nuvoloso al Nord-Est.

CONTINUA A LEGGERE​

Ottobrata confermata per la prima settimana del mese, tendenza meteo

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che confermano un robusto anticiclone in rinforzo sui settori occidentali del continente e un’area depressionaria ancora su quelli orientali. Italia che almeno inizialmente dovrebbe stare nel mezzo con correnti fresche settentrionali che manterrebbero le temperature in linea con le medie o localmente di qualche grado sotto. Sul fronte delle precipitazioni queste dovrebbero risultare scarse e per lo più confinate a settori adriatici e regioni meridionali. Sarà comunque da valutare con i prossimi aggiornamenti meteo eventuali passaggi di cavetti d’onda in quota.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.