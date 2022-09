METEO WEEKEND – Residuo MALTEMPO ma dal fine SETTIMANA torna a splendere il SOLE

Condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Maltempo in azione in Italia, grazie alla presenza di un minimo di bassa pressione di 1003 hPa centrato davanti alle coste della Liguria. Questo dispenserà maltempo quest’oggi sulle regioni del centro-nord e sulla Sardegna con acquazzoni e temporali. La neve farà ritorno stamattina anche sui settori Alpini, a partire dai 2000 metri di quota. Vediamo l’evoluzione per il fine settimana.

Previsioni meteo per il weekend – sabato

Meteo weekend – Il fine settimana sarà caratterizzato da maltempo ancora al sud Italia, mentre sul resto della penisola il tempo andrà gradualmente a migliorare. AL NORD: Al mattino residue piogge sul Friuli Venezia-Giulia, molte nuvole altrove ma con tempo asciutto e schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio ampie schiarite su tutte le regioni e qualche addensamentio sul Triveneto ma con tempo asciutto. In serata tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo deboli e isolati fenomeni sull Alpi. AL CENTRO: Al mattino residua instabilità con piogge da isolate a sparse, più asciutto il versante adriatico. Al pomeriggio residue piogge tra Lazio, Abruzzo e Marche meridionali, ampie schiarite altrove. In serata schiarite in arrivo su tutte le regioni che porteranno una prevalenza di cieli sereni. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto su Molise, Sicilia e sole prevalente in Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni Peninsulari, locali fenomeni sulla Sicilia settentrionale e cieli soleggiati in Sardegna. In serata residue piogge tra Puglia e Basilicata, ampie schiarite altrove. Migliora come anticipato da domenica.

Meteo domenica, tempo in netto miglioramento

Come anticipato la giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo pienamente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare soltanto qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali tra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Attesi maggiori addensamenti sulle coste Tirreniche nel corso delle ore notturne. Le temperature si attesteranno su valori in media o leggermente al di sotto di essa, specie nei valori massimi. Vediamo infine la tendenza per la prossima settimana, che vedrà un massiccio ritorno dell’alta pressione sull’italia.

CONTINUA A LEGGERE​

Torna l’ottobrata dalla prossima settimana

I principali modelli matematici concordano per il ritorno dell’alta pressione sull’italia: dopo il weekend infatti, la saccatura depressionaria si andrà a spostare verso est, lasciando spazio all’espansione di un promontorio d’alta pressione che subirà una spinta iniziale dall’oceano atlantico; questo potrebbe dominare per la prossima settimana garantendo tempo stabile e temperature più miti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.