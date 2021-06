METEO – PIOGGE e TEMPORALI insistono in ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA, ecco le ZONE COLPITE

Prossimi giorni nessuna sostanziale differenza rispetto ad oggi

Nella giornata odierna abbiamo assistito a condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola accompagnato da clima in alcuni casi proibitivo soprattutto sulle regioni meridionali, dove le temperature hanno superato i +40°C. Persistono sulle località più settentrionali del Paese temporali anche piuttosto intensi e che nel corso di questo pomeriggio hanno causato diversi allagamenti e disagi ad essi collegati a Torino. Nei prossimi giorni tale quadro convulso riceverà una sostanziale conferma.

Domani temporali al nordovest e tra Veneto e Trentino Alto Adige

Nella giornata di domani mercoledì 23 giugno non sono attese rilevanti variazioni sul fronte sinottico, con il caldo africano che continuerà ad interessare il centro-sud e temporali in formazione soprattutto nel pomeriggio che riguarderanno l’arco alpino e prealpino piemontese e immediate adiacenze. Possibile qualche fenomeno temporalesco anche tra Veneto e Trentino Alto Adige. Più stabile altrove, dove a prevalere saranno gli effetti dell’Anticiclone. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini, con locali sconfinamenti sugli adiacenti settori pedemontani e pianeggianti di Piemonte e Lombardia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Valle d’Aosta e settori settentrionali di Piemonte e Lombardia. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi molto elevati su Puglia, Basilicata orientale, Calabria e Sicilia e localmente su Emilia Romagna orientale e zone pianeggianti interne di Centro e Campania; elevati sul resto del Paese. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.