METEO – Piogge e temporali, scatta la nuova allerta della Protezione Civile. Zone colpite

Piogge, temporali e calo termico

La giornata odierna è stata contrassegnata dal maltempo in alcune regioni italiane, soprattutto quelle centro-meridionali tirreniche. Allagamenti soprattutto nel Lazio, nel settore nord-occidentale della Campania e in Sicilia ma continua a piovere anche in Calabria, Basilicata e Puglia. Nelle ultime ore, si è registrata anche una tromba d’aria nel viterbese ma senza danni. Piogge, temporali e forti venti sono attesi anche per la giornata di domani ed è ancora allerta meteo in alcune regioni. Di seguito riportiamo proprio l’allerta diramata poco fa dalla Protezione Civile. Leggi anche: Tromba d’aria al centro Italia, ecco dove, i dettagli

Allerta della Protezione Civile (parte 1)

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Lazio: Bacino del Liri. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico. Leggi anche: Maltempo intenso in Italia, pericolo nubifragi, quando e dove

Allerta per domani (parte 2)

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale. Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana. Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti. Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico. Leggi anche: L’autunno irrompe con violenza, forti piogge e temporali in arrivo

Temperature in calo al centro-nord

Piogge, temporali e forti venti occidentali, ci attende una settimana tipicamente autunnale. Le temperature caleranno soprattutto tra domani e mercoledì in tutto il centro-nord con un clima che si manterrà fresco. Valori più alti al sud con massime fino a 25 gradi e tempo variabile con qualche acquazzone o temporale nel settore del basso Tirreno.

