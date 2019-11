METEO – PIOGGE e TEMPORALI sferzano ancora in ITALIA, altro MALTEMPO previsto per le prossime ore, ecco dove

Autunno no stop nel nostro Paese

La giornata odierna è caratterizzata ancora una volta da un’ondata di maltempo nel nostro Paese, questo grazie ad una saccatura di origine atlantica che ha agganciato una depressione africana in rapida risalita in queste ore lungo le acque tirreniche. L’Autunno sembra dunque non fermarsi più sullo stivale, dopo un settembre e un ottobre molto anticiclonici e siccitosi sono 16 giorni consecutivi, ovvero da quando è iniziato novembre, che l’Italia viene interessata da perturbazioni.

Maltempo sui settori medio-bassi

In questi minuti il maltempo sta interessando i settori italiani medio bassi, ovvero l’Abruzzo, il Molise e le aree interposte tra basso Lazio e alta Campania. I fenomeni più intensi si stanno registrano in questo momento sull’Abruzzo meridionale, con forti piogge accompagnate anche da una frequente attività elettrica. Qualche rovescio sparso è presente anche al nord, dove la quota neve si attesta attorno ai 1000/1100 metri, leggermente più bassa in Piemonte.

Prossime ore depressione in risalita

In questo momento la depressione africana alimentata dalle umide correnti nordoccidentali portate dalla saccatura che l’ha agganciata, si trova ancora nel Canale di Sicilia, ma nelle prossime ore è destinata a risalire rapidamente, con le piogge e i temporali che nel nostro Paese seguiranno lo stesso andamento verso settentrione. Il sud rimane dunque prevalentemente riparato, eccezion fatta per la Campania alle prese con il maltempo da questa notte.