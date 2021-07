METEO – PIOGGE e TEMPORALI tornano a sferzare l’ITALIA, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Peggioramento in atto

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno incorrendo in queste ore in un peggioramento a partire dai settori più nordoccidentali a causa della formazione di un fronte perturbato innescato da un blando cavetto atlantico in transito sui Paesi appena oltralpe. Nelle prossime ore il suddetto fronte si sposterà verso oriente andando a colpire buona parte delle aree alpine subalpine centro-occidentali.

Piogge e temporali tornano sull’Italia

Il fronte perturbato si manterrà attivo fino ad almeno la prima parte del pomeriggio di domani domenica 11 luglio, andando a colpire bene o male tutte le zone più settentrionali dello stivale, con piogge e temporali localmente anche piuttosto intensi e a carattere di nubifragio. Altrove le condizioni meteo risulteranno invece decisamente più stabili e soleggiate, con temperature mediamente in aumento su tutto il territorio nazionale. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse nelle prime ore della giornata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale e Triveneto, in rapido esaurimento entro la mattinata, salvo la possibilità di isolati rovesci o temporali pomeridiani sui settori alpini orientali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, a prevalente sviluppo pomeridiano, su Molise centrale, aree occidentali della Puglia centro-settentrionale, settori orientali di Campania e Basilicata e sulle zone interne della Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime elevate su Puglia, Basilicata orientale, Calabria ionica, Sicilia e Sardegna, localmente elevate nelle zone pianeggianti e vallive interne del Centro e sulla Romagna. Venti: localmente forti nord-occidentali sul versante ionico della Calabria centro-meridionale e sullo Stretto di Messina; localmente forti occidentali sulla Sardegna settentrionale. Mari: localmente e temporaneamente molto mossi lo Ionio occidentale, lo Stretto di Sicilia al largo e le Bocche di Bonifacio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

