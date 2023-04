Meteo – Ponte del 25 aprile in Italia con acquazzoni e temporali, localmente intensi; i dettagli

Breve pausa asciutta e mite sull’Italia

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo mediamente stabili sull’Italia in questo weekend di aprile, grazie ad una momentanea rimonta pressoria. Le temperature si sono portare al di sopra delle medie del periodo con valori massimi attesi oggi localmente sino a +24/+25°C. Pausa che sarà solo momentanea, per l’arrivo di una rapida perturbazione atlantica che riporterà condizioni meteo instabili sull’Italia ad inizio settimana.

Oggi primi disturbi al nord, in attesa il centro-sud

Alta pressione che mostra già i primi sintomi di cedimento sul nord Italia, dove transitano nubi sparse sospinte da correnti più umide occidentali. In particolare, nel corso delle prossime ore acquazzoni e locali temporali prenderanno forma su Alpi e Prealpi, mentre inizialmente il tempo risulterà asciutto sui settori di pianura con schiarite al mattino. Dalla sera-notte atteso un peggioramento del tempo anche sul levante ligure, Triveneto, Lombardia ed occasionalmente Piemonte con acquazzoni e temporali sparsi. In attesa il centro-sud, dove la giornata odierna risulterà stabile e mite, salvo locali disturbi a ciclo diurno a ridosso dell’Appennino.

Perturbazione in transito sull’Italia lunedì 24 aprile

Una vasta saccatura, in transito sul centro-est Europa, riuscirà a lambire anche il Mediterraneo centrale ad inizio della prossima settimana, portando un peggioramento del tempo anche sull’Italia. Giornata di lunedì che vedrà il passaggio di un impulso instabile sull’Italia con acquazzoni e temporali in particolare sulle regioni di Nordest, centro Italia, Molise, Campania e Puglia. Nubi in transito sul resto del Paese. I fenomeni potranno risultare intensi in particolare sul Triveneto e localmente sui settori interni del centro, dove non si escludono temporali tra il mattino e primo pomeriggio. Tempo incerto anche per la festività del 25 aprile? Vediamo nella prossima pagina ulteriori dettagli.

Festa della liberazione, 25 aprile, a rischio acquazzoni e temporali

Saccatura in rapida evoluzione verso levante, ma che sarà seguita da correnti instabili dai quadranti nordoccidentali. Festività del 25 aprile che farà registrare un nuovo peggioramento del tempo al Nordest con piogge e temporali al mattino tra Veneto, Friuli, Trentino ed occasionalmente Lombardia orientale. Nel corso del pomeriggio instabilità in estensione anche a Marche ed Emilia-Romagna con fenomeni in arrivo sul nord dell’Umbria, Abruzzo orientale ed alta Toscana nel corso della sera. Rischio forti temporali e grandinate. Tempo instabile anche tra Calabria tirrenica e Cilento, stabile altrove ma con nubi di passaggio.

