METEO – PIOGGE intense, ACQUAZZONI e TEMPORALI in arrivo entro il primo WEEKEND di SETTEMBRE su queste regioni

Tempo stabile sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica sull’Europa mostra vasto anticiclone centrato sulle Isole Britanniche con valori di pressione al suolo intorno a 1030 hPa ed un promontorio di alta pressione sul Mar Mediterraneo. Questo porta condizioni meteo in prevalenza stabili anche in Italia con cieli soleggiati, ma non mancheranno degli acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Una perturbazione atlantica inizia però a portare i primi disturbi sulla Sardegna, dove le piogge sono attese per la seconda parte della giornata odierna.

Nubi in transito e clima mite nella giornata di domani

La perturbazione di origine atlantica che nella giornata odierna porterà piogge sulla Sardegna, nella giornata di domani si avvicinerà ancora più alla Penisola Italiana ed inizierà a portare disturbi anche sul resto dell’Italia. In tale giornata avremo infatti nubi in transito da nord a sud, specie al Nord-Ovest e settori tirrenici, con ancora piogge sparse sulla Sardegna e che in serata inizieranno a bagnare le coste tirreniche. Durante la notte invece degli acquazzoni isolati potranno interessare gran parte del Centro-Sud. Le temperature non subiranno sbalzi anche se tenderanno lievemente ad aumentare dopo il periodo più fresco dei giorni scorsi, mantenendosi in media con quelle del periodo.

Meteo weekend: perturbazione atlantica in arrivo al Centro-Sud

Nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone posizionato sulle Isole Britanniche tenderà ad indebolirsi e questo permetterà l’arrivo di correnti atlantiche sull’Europa. In questo modo nel primo weekend di settembre una perturbazione atlantica raggiungerà la Penisola Italiana portando un peggioramento delle condizioni meteo. Vediamo dunque quali saranno le regioni più colpite dal maltempo e quando.

