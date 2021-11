METEO – PIOGGE, TEMPORALI e possibili NUBIFRAGI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

In serata il maltempo colpisce parzialmente il nord

Dopo una giornata in cui le condizioni meteo si sono evidenziate perturbate sulle regioni centro-meridionali, il fronte instabile sta risalendo verso nord in serata e andrà a colpire alcune aree del settentrione quali per esempio la Liguria e l’Emilia-Romagna. Piogge però continueranno ad interessare anche altri settori italiani (scopri quali) e con temperature che, pur attestandosi su valori autunnali, non appaiono ancora così fresche come il periodo vorrebbe, men che meno al sud dove localmente si sono superati i +25°C tra messinese e reggino nel pomeriggio.

Domani nuova giornata di forte maltempo

Un vortice depressionario stazionario nel Mediterraneo continuerà a portare condizioni di maltempo anche spiccato per domani mercoledì 10 novembre sulla nostra Penisola. Piogge e temporali anche intensi e a possibile carattere di nubifragio potrebbero interessare la Sardegna già nella notte, in particolare le aree sudorientali. Fenomeni intensi saranno possibili anche sul trapanese e con maltempo in estensione sul resto della Sicilia. Rovesci insisteranno anche sul reggino e sulle regioni nordoccidentali, dove le nevicate torneranno ad imbiancare le Alpi piemontesi tuttavia a quote via via sempre più alte col trascorrere delle ore. Più asciutto e relativamente più stabile altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 10 novembre 2021:Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia meridionale e ionica, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sicilia, Sardegna orientale, Calabria meridionale e ionica centrale, Piemonte sud-occidentale e Liguria centro-occidentale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Sardegna, Piemonte, Liguria e Calabria, e su Valle d’Aosta, Lombardia occidentale, Emilia-Romagna occidentale, Toscana centro-occidentale, settori costieri del Lazio e Basilicata ionica, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su settori alpini piemontesi, Liguria di Ponente e settori costieri del Lazio. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in sensibile aumento nei valori minimi sui settori alpini e pianure prospicienti; in locale sensibile aumento nei valori massimi su settori alpini orientali e sul Lazio. Venti: di burrasca settentrionali su Liguria; forti sud-orientali su settori ionici e zone costiere tirreniche centro-meridionali. Mari: agitati il Mar Ligure e lo Ionio meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

