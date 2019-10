METEO – piogge, temporali e nubifragi a partire da queste regioni, vediamo le previsioni nel dettaglio

Intenso peggioramento in arrivo

Nella giornata di oggi avremo un aumento delle nuvolosità, che preannuncia il peggioramento meteo in arrivo, ma con fenomeni praticamente assenti su tutta l’Italia. Solo dalla notte qualche debole pioggia inizierà ad interessare Liguria e alta Toscana. Anche domani avremo molte nuvole in transito al Centro-Nord con debole piogge associate soprattutto al Nord-Ovest e sul medio Tirreno, si tratterà comunque in prevalenza di pioviggini. Peggioramento meteo che entra invece nel vivo a partire da Martedì 15 con temporali, localmente anche a carattere di nubifragio, al Nord-Ovest, specie su Piemonte e Liguria. Acquazzoni e temporali interesseranno comunque gran parte del Centro-Nord spostandosi rapidamente su regioni tirreniche e Nord-Est per poi arrivare al Sud nella giornata di Mercoledì.

Maltempo con nubifragi al Nord

Il peggioramento meteo in arrivo entrerà nel vivo nella giornata di Martedì 15 ottobre quando saranno soprattutto le regioni del Nord Italia ad essere interessate dai fenomeni più intensi. In particolare sarà da monitorare l’evoluzione meteo per le regioni di Nord-Ovest dove i fenomeni potranno anche assumere carattere di nubifragio specie su Liguria centro-occidentale e sull’alto Piemonte. Fenomeni intensi e abbondanti potrebbero interessare anche i settori alpini e prealpini della Lombardia. Maltempo che si sposterà poi durante la giornata verso le regioni di Nord-Est e su quelle centrali tirreniche. Infine, piogge e acquazzoni, arriveranno anche su Adriatico e Sud risultando però meno intensi e meno organizzati.

Temperature in calo e neve

Il maltempo in arrivo porterà con se anche aria più fresca dall’Atlantico che farà calare le temperature soprattutto dalla giornata di Mercoledì 16 ottobre. Si tratterà di una diminuzione rispetto ai valori attuali ma comunque con temperature in linea o poco al di sotto delle medie del periodo. Diminuzione più sensibile per quello che riguarda le temperature massime nelle zone interessate dalle precipitazioni. Il calo delle temperature consentirà anche il ritorno di un po’ di neve sulle Alpi. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli saranno le Alpi centro-occidentali a vedere le nevicate più abbondanti ma comunque a quote alte e solo localmente inferiori ai 2000 metri. Possibile neve a quote anche medie invece secondo il modello GFS nel caso del peggioramento meteo dell’inizio della terza decade di ottobre.