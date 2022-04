METEO – Più stabile nei prossimi giorni e clima di PRIMAVERA, FRONTE FREDDO in arrivo nel WEEKEND. La TENDENZA

Piogge e temporali in arrivo nella giornata odierna

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La circolazione depressionaria presente ieri sulla penisola Iberica con minimo al suolo di 1005 hPa transiterà oggi sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento meteo sulla Penisola Italiana. Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, localmente anche intense e a carattere di temporale, interesseranno la Sardegna, mentre dal pomeriggio il maltempo raggiungerà anche le regioni centrali. Fenomeni più intensi interesseranno soprattutto il versante tirrenico con acquazzoni e temporali. Nuvolosità in aumento ma con tempo per lo più asciutto su gran parte del Nord, mentre i fenomeni interesseranno i settori alpini. Neve su Alpi e Appennino centro-settentrionale oltre i 1400-1800 metri.

Maltempo verso il sud con generale miglioramento al seguito

La perturbazione in arrivo dalla Penisola Iberica, entro la giornata di domani si porterà sui Balcani, spostando il maltempo verso il Sud Italia e lasciando spazio ad una rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Già nella nottata odierna il maltempo colpirà il Sud, mentre al Centro-Nord in fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Nella giornata di domani le condizioni meteo avranno un rapido miglioramento al Centro-Nord con ampie schiarite che porteranno cieli soleggiati. Al sud avremo ancora dei fenomeni residui in mattinata, mentre dal pomeriggio le schiarite inizieranno ad arrivare anche al meridione. Temperature in lieve aumento su valori in linea con le medie del periodo.

Venerdì soleggiato e con temperature massime di stampo primaverile

Nella giornata di venerdì avremo un vasto campo di alta pressione esteso su tutto il Mar Mediterraneo portando tempo stabile in Italia, mentre un flusso umido e instabile dai quadranti occidentali potrebbe interessare le Alpi. Su gran parte del Paese avremo cosi tempo stabile e cieli soleggiati, con temperature in aumento. Le massime tenderanno a raggiungere e superare i 20°C su molte regioni, con picchi prossimi ai 25°C sulla Pianura Padana occidentale e sulla Sicilia sud-orientale. Ma questa fase di primavera potrebbe durare poco, con nuovo peggioramento atteso per il weekend.

