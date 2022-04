METEO WEEKEND – Rapida PERTURBAZIONE incombe sul fine settimana, con maltempo INVERNALE

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione meteo attuale è caratterizzata da nuvolosità in espansione sulle regioni del centro-nord ed in particolar modo sui settori Tirrenici: l’Italia sta per essere investita dalla seconda perturbazione del mese (dopo quella dello scorso weekend) che porterà precipitazioni sparse sui settori centrali; vediamo di seguito cosa accadrà quest’oggi.

Attese piogge e temporali nella giornata odierna, le previsioni

Meteo oggi – Piogge e temporali si sposteranno dapprima sulla Sardegna, per poi nel corso del pomeriggio investire Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Qui saranno possibili nevicate deboli o moderate dai 1600-1700 metri; contestualmente al nord sarà possibile qualche rovescio convettivo sui settori Alpini dai 1800 metri. I fenomeni proseguiranno in serata sui settori centrali e sulle zone alpine e prealpine al nord, per poi gradualmente esaurirsi in nottata. Domani avremo ancora maltempo con piogge e temporali sui settori Tirrenici meridionali, mentre sul resto della penisola è previsto un miglioramento.

Breve pausa dal maltempo tra domani e venerdì

Seconda parte della settimana che vedrà fino al weekend un progressivo miglioramento delle condizioni meteo: da giovedì un campo d’alta pressione di matrice azzorriana si farà più ingombrante in Italia determinando un rialzo delle temperature. In questo frangente le massime torneranno ad oltrepassare i +20°C sulle principali città Italiane del centro-sud. La tregua dal maltempo durerà ben poco in quanto i principali modelli matematici ipotizzano l’arrivo di una nuova saccatura depressionaria verso il fine settimana. Vediamo nell’ultimo paragrafo cosa potrebbe accadere.

