METEO – Ponte del 2 GIUGNO con tempo INCERTO su molte regioni, ecco i dettagli

Meteo in peggioramento al nord

Meteo – L’anticiclone che ha protetto in questi giorni l’Italia dagli assalti perturbati, sta subendo una flessione sul Mediterraneo centrale con conseguente graduale peggioramento del tempo. Le prime regioni che vedranno un mutamento delle condizioni meteorologiche saranno quelle settentrionali, raggiunte entro la fine del giorno da un sistema perturbato in arrivo dal centro Europa. Piogge e temporali, infatti, prenderanno forma nel corso del pomeriggio sui settori alpini e prealpini, estendendosi rapidamente al Piemonte, alta Lombardia e Triveneto. Piogge tra la sera e la notte in estensione anche alla Liguria di Ponente ed all’Emilia-Romagna, mentre insisteranno sul Piemonte ed in un primo momento anche sui settori di pianura di Lombardia e Veneto.

Acquazzoni e temporali domani al centro-sud

Meteo – Il fronte instabile collegato alla saccatura in estensione sul Mediterraneo centrale, scivolerà nella giornata di domani al centro-sud Italia. Fin dal mattino avremo tempo instabile su Lazio, Abruzzo, Marche e nord della Puglia, dove potranno verificarsi deboli piogge ed acquazzoni; maggiori schiarite sul nord Italia, Toscana ed Umbria. Nel corso del pomeriggio saranno ancora possibili acquazzoni e locali temporali sul Lazio centro-meridionale, lungo l’Appennino, sui settori interni della Campania, Basilicata, Puglia e settori prealpini. Diffuso miglioramento nel corso della sera.

Ponte del 2 Giugno tra instabilità ed anticiclone

Meteo – La festività del 2 Giugno ricadrà nella giornata di mercoledì, prolungando quindi per molti il fine settimana. Le condizioni meteorologiche volgeranno verso un parziale miglioramento sull’Italia, grazie ad un nuovo aumento del campo barico. Tuttavia, permarranno dei disturbi, specie diurni, a causa dell’isolamento sul comparto Balcanico di una vasta lacuna barica, in grado di pilotare in quota masse d’aria relativamente instabili. Vediamo nella prossima pagina che tempo ci attende per la Festa della Repubblica.

