METEO – Ponte del 25 APRILE PERTURBATO con possibile corridoio di MALTEMPO in ITALIA? La tendenza

Anticiclone con stabilità e mitezza nei prossimi giorni

Guizzo primaverile nei prossimi giorni quando saranno attese condizioni meteo di generale stabilità sull’Italia grazie all’elevazione dell’Alta pressione di matrice africana, insidiata tuttavia da una perturbazione afro-mediterranea che insisterà tuttavia sui settori nordafricani. Tale evoluzione garantisce sulla nostra Penisola anche un lento, ma costante aumento delle temperature, che si inserirà all’interno di un contesto di cieli che risulteranno spesso nuvolosi a causa del pulviscolo sahariano presente ad alta quota e trasportato proprio dalle correnti subsahariane indotte dal moto ciclonico della suddetta perturbazione presente nell’ovest.

Peggioramento in arrivo in Sicilia per venerdì

Lo spostamento da ovest verso est della suddetta perturbazione sui settori nordafricani, determinerà l’avanzamento della stessa in direzione della nostra Penisola provocando nella giornata di venerdì 15 aprile un visibile peggioramento delle condizioni meteo che interesserà principalmente la Sicilia (scopri di più). Altrove, se non forse per isolate eccezioni, il tempo continuerà a risultare stabile e con clima mite dal sapore primaverile, all’interno di un contesto di cieli sempre perlopiù nuvolosi.

Pasqua di possibile maltempo

La perturbazione afro-mediterranea potrebbe richiamare correnti più fredde di natura artico marittima che finirebbero per alimentarla durante il prossimo weekend, quello pasquale, causando condizioni di possibile maltempo per alcuni settori del Paese (scopri quali) con generale calo termico. Anche Pasquetta potrebbe trascorrere con piogge e con temperature in calo sensibile, in particolar modo al meridione. Ma si tratta di un’evoluzione ancora relativamente distante per approfondire nel dettaglio in tal maniera. E qual è invece la tendenza per il Ponte del 25 aprile?

