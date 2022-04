METEO – SPRINT della PRIMAVERA con la ripartenza dell’ALTA PRESSIONE: TEMPERATURE in aumento e STABILITA’

Torna stabilità e con temperature in aumento

Con la traslazione verso il settore balcanico della perturbazione che ha interessato la nostra Penisola nel weekend portando persino qualche danno con feriti, le condizioni meteo sono andate gradualmente migliorando con la successiva risalita di un campo di Alta pressione di origine africana. Tale evoluzione in particolare è stata ed è favorita dall’affondo di una saccatura depressionaria di matrice atlantica sulla Penisola iberica, il cui moto ciclonico va a spingere di fatto correnti più miti sull’Italia provenienti dal comparto subsahariano.

Polveri sahariane in arrivo sull’Italia

A differenza tuttavia di quanto avvenuto ieri e nella seconda metà della giornata di domenica quando i cieli apparivano sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque, le immagini satellitari proiettano nuvolosità in avanzamento verso la nostra Penisola in queste ore. Tale copertura nuvolosa, anche di una certa consistenza, si attesta a quote elevate ed è carica di pulviscolo sahariano, trasportata proprio dalle suddette correnti indotte dalla presenza di una perturbazione sul Mediterraneo occidentale. Trattasi comunque di nuvolosità improduttiva in termini di fenomeni atmosferici, con le condizioni meteo che si mantengono quindi stabili anche grazie alla presenza dell’Alta pressione.

Condizioni stabili grazie all’Alta pressione, sprint della primavera

L’assenza di fenomeni rilevanti caratterizza quindi interamente la nostra Penisola e, inoltre, nella giornata odierna si è verificato un ulteriore aumento delle temperature dovuto proprio agli effetti del più volte menzionato Anticiclone africano. La primavera sprinta e lancia segnali forti e chiari sull’Italia in queste ore e, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, pare farlo anche nei prossimi giorni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

