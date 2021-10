METEO – POSSENTE ANTICICLONE in arrivo per HALLOWEEN con STABILITA’ e NEBBIE? Ecco la tendenza

Piogge e temporali sull’Italia oggi

Sebbene nel pomeriggio le condizioni meteo sulla nostra Penisola siano apparse prevalentemente stabili e con solo isolate eccezioni di maltempo, quel che è avvenuto nelle prime ore con intensi temporali che hanno colpito soprattutto il Lazio e poi buona parte dei restanti settori centrali e ciò che avverrà nelle prossime basta per definire questa giornata autunnale, con l’afflusso di correnti nordorientali che vanno alimentando una perturbazione poco a nord delle coste nordafricane.

Ciclone mediterraneo in formazione, nubifragi in arrivo

Al di la delle piogge, quella odierna è stata una giornata all’insegna della nuvolosità talvolta anche consistente sulle regioni centro-meridionali. L’afflusso di correnti nordorientali invece assicura al nord condizioni meteo visibilmente stabili con cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi (con qualche annebbiamento notturno). Le stesse correnti andranno a favorire la formazione di un ciclone mediterraneo sul Canale di Sicilia, che porterà effetti notevoli con l’avvento dei nubifragi sullo stivale soprattutto tra domani domenica 24 e dopodomani lunedì 25 ottobre (scopri dove).

Tendenza fino ad Halloween

Sta dunque per aprirsi una fase pienamente autunnale sull’Italia, con un’ondata di maltempo che si prospetta abbastanza intensa per alcuni settori del Paese come scritto in precedenza. Successivamente una goccia fredda potrebbe stazionare sul Mediterraneo centrale, con un calo delle temperature che di conseguenza potrebbe interessare buona parte dello stivale. Tuttavia, stando a quanto mostrano le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, un possente Anticiclone sembra erigersi proprio con l’avvicinarsi della festività di Halloween, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.