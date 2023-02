Meteo – Possente Anticiclone si impone in Italia fino al prossimo Weekend: bel tempo e mitezza, i dettagli

Tempo stabile pressoché ovunque

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili e asciutte così come da diversi giorni a questa parte a causa dell’espansione di un notevole campo di Alta pressione di origine subtropicale che nelle scorse giornate si era addirittura esteso fin sulla Scandinavia, dove ha portato valori di pressione fino a 1030hPa. Le temperature inoltre risultano relativamente miti soprattutto nelle ore diurne, anche spesso superiori alla media del periodo.

Tempo che si manterrà stabile anche nelle prossime ore

Nonostante le condizioni meteo siano risultano e risultino anche oggi generalmente stabili e asciutte come scritto precedentemente, va tuttavia specificato che si è comunque osservato un notevole aumento della nuvolosità in particolare sui settori tirrenici, dove è destinata comunque a diradarsi quantomeno parzialmente nelle prossime ore, con l’avanzamento di qualche schiarita. Tempo che pertanto continuerà a mantenersi stabile pressoché ovunque sullo stivale.

Anticiclone in espansione sul Mediterraneo fino al Weekend

Tale situazione così come illustrata nei precedenti 2 paragrafi abbraccerà la nostra Penisola fino al prossimo Weekend: stando infatti anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo la cupola anticiclonica sembra stazionare sul Mediterraneo centro-occidentale fino al fine settimana, portando condizioni meteo generalmente stabili e asciutte, malgrado la nuvolosità in aumento per domenica 19 febbraio, quando sarà comunque plausibile qualche eccezione di maltempo come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche piovasco isolato nella serata di domenica, temperature in media o poco oltre malgrado un lieve possibile calo

L’influsso di correnti più fredde che contestualmente interesserà principalmente il settore balcanico porterà un peggioramento lieve delle condizioni meteo sull’Italia nella giornata di domenica 19 febbraio, quando sarà plausibile anche qualche isolato piovasco sul settore tirrenico tra la Toscana e la Campania. Le temperature, benché in possibile lieve calo specie nel Weekend, si manterranno comunque intorno alla media del periodo o lievemente oltre, soprattutto lungo il versante occidentale.

