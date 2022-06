METEO – Possibile arrivo del CALDO AFRICANO in ITALIA con TEMPERATURE oltre i 40°C. Vediamo quando e dove

Bel tempo in Italia ma con temporali pomeridiani specie al Centro-Sud

Salve e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Un promontorio anticiclonico di matrice africana si trova esteso tra Europa occidentale e Mediterraneo occidentale, con la Penisola Italiana situata sul suo bordo orientale e quindi soggetta ad infiltrazioni di aria più fresca in quota dai quadranti settentrionali. Tempo dunque stabile e soleggiato in Italia, ma nelle ore pomeridiane sono attesi acquazzoni e temporali soprattutto lungo l’Appennino centro-meridionale, con sconfinamenti anche sulle pianure delle regioni tirreniche. Temperature sopra la media di diversi gradi al Centro-Nord, ma con l’Italia solo marginalmente interessata dalla risalita di aria calda africana, la quale va ad interessare direttamente Penisola Iberica e Francia, dove si registrano punte di 40°C e localmente anche superiori. Massime in Italia che potrebbero toccare i +35 gradi su Piemonte, Lombardia, zone interne centrali tirreniche e Sardegna. Temperature più contenute invece al Sud.

Weekend con sole, caldo e qualche temporale

I modelli confermano per il weekend un promontorio di alta pressione africano esteso dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centro-orientale, mentre una saccatura d’aria fresca in quota si estenderà dai settori più orientali dell’Europa verso il Mediterraneo meridionale. Fine settimana quindi per lo più stabile e soleggiato in Italia, ma con acquazzoni e temporali pomeridiani sparsi tra Sicilia e Calabria centro-meridionale e sulle Alpi. Temperature di qualche grado sopra media sulle regioni del Nord mentre potrebbero risultare in media all’estremo Sud.

Inizio settimana con stabilità diffuse e temperature in aumento

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli fisico-matematici mostrano per l’inizio della prossima settimana il promontorio africano disteso sul Mediterraneo centro-occidentale, mentre una saccatura depressionaria nord-atlantica dovrebbe allungarsi verso la Penisola Iberica. Questo porterà una risalita più orientale dell’aria calda africana, la quale inizia ad interessare maggiormente il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che saranno per lo più stabili in Italia con temperature sopra media di 4-6 gradi e fino a 8 gradi al Nord, ma con possibili piogge che potranno interessare le regioni settentrionali, specie sull’arco alpino. Caldo che inizia a farsi molto intenso, con massime sui 34°C-36°C su Pianura Padana e zone interne del Centro-Sud, con punte anche di 36°C-37°C nella valle del Tevere e fino a sfiorare i 40°C sulla Sardegna.

Picco del caldo previsto per i i giorni centrali della settimana

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano per i giorni centrali della prossima settimana la saccatura atlantica portarsi su Penisola Iberica e Francia, mentre il promontorio anticiclonico si troverebbe ancora esteso sul Mediterraneo centrale e occidentale. Aria molto calda in risalita da sud-ovest interesserà direttamente la Penisola Italiana, portando un ulteriore aumento delle temperature. Tra mercoledì e giovedì avremo massime ancora sui 33°C-35° sulla Pianura Padana, mentre nelle zone interne del Centro arriveranno a sfiorare i 37°C-38°C. Al Sud e sulle Isole Maggiori le temperature dovrebbero essere anche superiori, con punte anche di 40°C-41°C specie sul Tavoliere delle Puglie, Basilicata e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Correnti sud-occidentali cariche di umidità che potranno portare però anche piogge intense, acquazzoni e temporali sui rilievi alpini. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

