Meteo – Possibile colpo di coda per l’ultimo weekend di Marzo. Ecco cosa potrebbe accadere

Situazione meteo attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo stabili sulla nostra penisola dettate dalla spinta di un promontorio d’alta pressione dal nord Africa. Per oggi il tempo risulterà pienamente stabile con qualche velatura in transito per la presenza di residue infiltrazioni umide. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi.

Stabilità e mitezza previsti per oggi

Queste le previsioni meteo per oggi 22 Marzo: Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati e locali addensamenti lungo l’arco alpino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Al Centro: Al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità in transito e ampie schiarite tra Toscana, Umbria e Marche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e nubi basse sui settori tirrenici. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto con velature in transito, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in lieve aumento ma ancora con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori tirrenici e la Sicilia.

Seconda parte della settimana in compagnia dell’alta pressione

Tendeza meteo – Alta pressione di matrice afro-azzorriana in rimonta da metà settimana, che tornerà ad abbracciare il bacino Mediterraneo. Tale evoluzione assicurerà non solo il ritorno della generica stabilità sullo stivale, ma anche un aumento delle temperature; attenzione però in quanto questa rimonta potrebbe durare poco, per l’arrivo di un nuovo affondo depressionario. Ecco quando.

Colpo di coda invernale in vista? Vediamo le ultime novità

Il modello GFS prevede per l’ultimo weekend del mese di Marzo una maggiore invadenza di correnti atlantiche in Italia: questa fase potrebbe introdurre un periodo più perturbato in Italia e successivamente dalla giornata di lunedì 27, l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Pioggia neve e maltempo: questi i principali ingredienti di questa ultima parentesi di Marzo, che potrebbe presentare connotati pienamente invernali. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

