METEO – Possibile fase CALDA nella settimana di PASQUA con TEMPERATURE fino a 25°C. Ecco la TENDENZA

Perturbazione in allontanamento verso est, residuo maltempo al sud

Salve e buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri una perturbazione ha portato un peggioramento meteo in Italia, con forte maltempo specie su Sardegna e regioni centrali. Nella giornata odierna tale perturbazione si allontanerà verso est sui Balcani, con le condizioni meteo quindi in via di miglioramento al Centro-Nord, mentre del maltempo residuo interesserà le regioni meridionali. Qualche pioggia sparsa non esclusa anche sulle Alpi a causa di un flusso umido dai quadranti occidentali. Fenomeni in generale esaurimento ovunque tra la sera e la notte.

Tempo stabile in tutta Italia nella giornata di domani

Nella giornata di domani la perturbazione si sarà oramai allontanata ancora più ad est raggiungendo il Mar Nero, mentre sul Mediterraneo troveremo un vasto campo di alta pressione. Questo porterà tempo stabile su gran parte dell’Italia con cieli per lo più soleggiati, salvo nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche. Un flusso umido dai quadranti occidentali continuerà invece ad interessare le Alpi portando nuvolosità e anche qualche fenomeno. Le temperature tenderanno ad aumentare, con valori termici leggermente sopra la media e massime anche oltre i 20°C.

Maltempo invernale in arrivo nel weekend

Ultimi giorni della settimana che vedono una vasta e profonda struttura depressionaria centrata sulla Scandinavia, la quale pilota un fronte freddo con aria artico marittima al seguito. Fronte freddo che da nord-ovest scenderà sull’Europa centrale e poi su Balcani e Mediterraneo centrale, dove andrà ad approfondire un minimo di pressione al suolo. Tra Sabato e Domenica peggioramento meteo da nord verso sud con piogge, temporali e anche neve in montagna fino a quote relativamente basse.

