METEO WEEKEND – Fronte FREDDO porta PIOGGE, TEMPORALI e NEVE fino in collina con generale CALO TERMICO

Tempo in miglioramento in Italia, residuo maltempo al Sud

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri la Penisola Italiana è stata interessata da un perturbazione arrivata da ovest che ha portato maltempo soprattutto sulla Sardegna e le regioni centrali. Nella giornata odierna la saccatura si allontana verso est portando maltempo residuo sulle regioni meridionali, mentre l’alta pressione in espansione sul Mediterraneo occidentale porta un miglioramento meteo al Centro-Nord. Flusso umido occidentale porta però molta nuvolosità sulle Alpi con possibili fenomeni sui versanti esposti, specie su Valle d’Aosta e Piemonte e nuvolosità bassa interesserà Toscana, Umbria e Lazio.

Alta pressione, tempo stabile e clima di primavera domani in Italia

Nella giornata di domani l’alta pressione rimonterà su tutto il Mediterraneo portando un generale miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Ma la presenza di una vasta circolazione depressionaria che si estende dalle Isole Britanniche fino alla Russia occidentale, con profondo minimo al suolo di 970 hPa sul Mar Baltico, spinge ancora correnti umide e instabili dai quadranti occidentali verso il Nord Italia, con nuvolosità ed anche qualche fenomeno sulle Alpi. Stabile sul resto d’Italia con cieli soleggiati e disturbi da nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche. Le temperature tenderanno ad aumentare con massime che andranno a superare i 20°C e sulla Sicilia si potranno sfiorare i 25°C.

Rapido passaggio di un fronte freddo nel weekend

I principali modelli continuano a confermare un peggioramento meteo in Italia nel weekend. La vasta e profonda struttura depressionaria centrata sulla Scandinavia piloterà un fronte freddo con aria artico marittima al seguito in discesa su Europa centrale e Balcani. Questo dovrebbe interessare anche la Penisola Italiana, con possibile approfondimento di un minimo al suolo e in rapido scivolamento verso sud-est. Nella giornata di sabato il maltempo dovrebbe interessare il Triveneto, La Lombardia e l’Emilia Roma, con piogge, temporali e neve che entro la serata si porterà fino a quote collinari. Nella notte il maltempo si sposterà sulle regioni centrali, specie su quelle del versante adriatico, con neve in Appennino fin verso i 500-900 metri. Nella giornata di domenica migliora al Nord, mentre il maltempo interesserà il Centro-Sud, soprattutto le regioni adriatiche, con neve oltre i 700-1200 metri.

