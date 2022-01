METEO – Possibile INVERNO in PAUSA fino ad inizio FEBBRAIO, con ANTICICLONE invadente sull’Europa

Maltempo in Italia tra oggi e domani

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Robusto anticiclone tra Atlantico ed Isole Britanniche con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Alta pressione in ritirata invece dal Mediterraneo, dove una saccatura depressionaria sta portando un peggioramento delle condizioni meteo con piogge soprattutto sulle regioni tirreniche, ma anche su Umbria, Emilia Romagna e Marche. Nella giornata di domani è in arrivo un fronte freddo associato ad un vortice depressionario di origine artica che dalla Scandinavia muove verso l’Europa orientale. Venerdì quindi con maltempo invernale soprattutto al Sud e sulle regioni adriatiche, con neve anche a quote piuttosto basse.

Weekend più stabile ma con clima freddo

Nel corso del prossimo weekend il robusto anticiclone situato tra Atlantico e Isole Britanniche risulterà più invadente sull’Europa occidentale, costringendo il nucleo freddo situato sull’Est Europa ad una traiettoria molto orientale, dirigendosi verso Grecia e Turchia. Tempo stabile quindi su gran parte dell’Italia, con cieli soleggiati soprattutto al Centro-Nord, dove non mancheranno le nebbie in pianura. Possibile invece qualche passaggio instabile tra Puglia, Calabria e Sicilia, con neve anche a quote medio-basse. Clima generalmente ancora freddo, anche se con temperature in lieve aumento specie nella giornata di domenica, con valori ancora sotto la media del periodo al Sud ed in linea con i valori medi sul resto dell’Italia.

Prossima settimana sotto il dominio dell’alta pressione

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano per la prossima settimana un vasto e robusto campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa. Aria molto fredda di origine artica continuerebbe invece ad affluire dalla Scandinavia verso l’Europa orientale. Configurazione barica che manterrebbe stabili le condizioni meteo sulla Penisola Italiana, anche se non si escludono dei passaggi instabili sulle regioni meridionali portati dalle correnti settentrionali o nord-orientali. Temperature inizialmente in media con quelle del periodo ma in graduale aumento.

