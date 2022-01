METEO WEEKEND – ANTICICLONE ingombrante porta tempo STABILE ma con CLIMA FREDDO. Possibile NEVE al Sud

Peggioramento meteo in atto con piogge su alcune regioni

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo una lunga fase stabile, con pochissime precipitazioni e cieli soleggiati grazie alla continua presenza dell’alta pressione, ora le condizioni meteo stanno tornando a peggiorare sulla Penisola Italiana. Infatti una saccatura depressionaria, pilotata da un vortice depressionario situato sul Mar Baltico, raggiungerà nella giornata odierna il Mediterraneo centrale. Piogge, localmente anche a carattere di rovescio, interesseranno soprattutto le regioni tirreniche, Umbria, Emilia Romagna e Marche. Neve in Appennino fin verso i 1000-1200 metri.

Fronte freddo nella giornata di domani con piogge e neve anche a quote basse

Nella giornata di domani, il vortice depressionario di origine artica muoverà della Scandinavia verso l’Europa orientale ed un fronte freddo ad esso associato andrà ad interessare anche la Penisola Italiana. Peggioramento meteo che questa volta interesserà soprattutto le regioni adriatiche e il Sud Italia, con neve che scenderà fino a quote collinari. Più stabile e asciutto invece al Nord e sulle regioni tirreniche, dove arriveranno anche delle ampie schiarite. Aria fredda al seguito del fronte instabile che porterà un deciso calo delle temperature, con vari ovunque sotto la media del periodo, anche di 5-6 gradi sulle regioni adriatiche.

Weekend per lo più stabile ma con possibili disturbi al Sud

Gli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS mostrano per il weekend un anticiclone ingombrante sull’Europa centro-occidentale che costringe il nucleo freddo ad avere una traiettoria molto orientale, muovendosi dall’Europa orientale verso Grecia e Turchia. Tempo quindi stabile in Italia, con cieli soleggiati al Centro-Nord, mentre sulle regioni meridionali sarà possibile qualche fenomeno, specie sulla Puglia. Temperature in lieve rialzo, ma con valori ancora sotto media al Sud e in linea con le medie del periodo sulle regioni centro-settentrionali.

