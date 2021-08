METEO – Possibile MALTEMPO con TEMPORALI e CLIMA FRESCO per l’inizio della prossima settimana. La TENDENZA

Situazione meteo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna una debole saccatura proveniente da ovest transiterà sulla Penisola Italiana apportando maggiore avvezione di aria fresca in quota. Questo manterrà nella giornata odierna le temperature in media con quelle del periodo ed anche una maggiore instabilità atmosferica specie al Centro-Sud e sui rilievi alpini.

Piogge e temporali anche intensi attesi nel pomeriggio

Come abbiamo appena detto, nella giornata odierna il transito di una debole saccatura con maggiore avvezione di aria fredda in quota provoca una maggiore instabilità atmosferica. Nel corso delle ore pomeridiane nelle zone interne del Centro-Sud avremo rovesci e temporali sparsi e che su Lazio e Campania potranno interessare gran parte della regione. Localmente i fenomeni potranno essere anche molto intensi, specie sui rilievi tra Lazio, Abruzzo e Molise. Isolati acquazzoni e temporali interesseranno anche i rilievi alpini e l’Appennino settentrionale.

Anticiclone africano nel weekend con sole e temperature in aumento

Nei giorni del fine settimana avremo una rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo occidentale, il quale si andrà ad estendere sulla Penisola Italiana e fino ai Paesi Balcanici. Allo stesso tempo una goccia fredda raggiunge le Isole Britanniche e si muove verso levante. Nel weekend avremo sull’Italia tempo per lo più stabile con cieli soleggiati e condizioni meteo asciutte. Le piogge interesseranno solo i settori alpini e i rilievi della Calabria. Le temperature tenderanno ad aumentare specie al Centro-Nord, ma senza caldo eccessivo, dove le massime raggiungeranno i 35-37°C. Caldo anche al Sud ma non temperature lievemente inferiori. Dalla serata di domenica la goccia fredda si avvicina all’Europa centrale e porta maggiori disturbi al Nord Italia, con piogge che sconfineranno sulle pianure di Nord-Ovest. Vediamo ora la tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana.

