METEO ITALIA: goccia fredda verso l’EUROPA la prossima settimana, vediamo le conseguenze

I principali modelli iniziano pian piano a delineare quella che potrebbe essere l’evoluzione meteo per l’ultima settimana di agosto. Situazione sinottica che nella prima parte della prossima settimana dovrebbe vedere l’elevazione in Atlantico di un campo di alta pressione, fino a raggiungere l’Islanda. Goccia fredda in transito sull’Europa centrale la quale potrebbe coinvolgere in parte anche l’Italia portando condizioni meteo instabili specie al Centro-Nord. Possibile calo delle temperature prima al Centro-Nord e poi anche al Sud con valori in linea o poco sotto rispetto alle medie.

Ultimo weekend di agosto tra clima fresco e temporali?

Settembre porterà la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ricordiamo infatti che l’autunno meteorologico inizia il 1 settembre. Evoluzione meteo per l’ultima decade del mese che resta piuttosto incerta ma non si intravedono al momento particolari ondate di caldo all’orizzonte. Per gli ultimi giorni del mese sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano una vasta circolazione depressionaria tra Scandinavia ed Europa orientale, questa potrebbe in parte influenzare le condizioni meteo in Italia a più riprese con infiltrazioni di aria fresca in quota e dunque con maggior probabilità di temporali.