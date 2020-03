METEO – Possibile ONDATA di GELO in arrivo in ITALIA, ma occhio ai RIBALTONI: tutti i dettagli

Proprio in concomitanza dell’inizio della primavera astronomica, il cui equinozio quest’anno è fissato al giorno 22 di marzo e a seguire della nuova rimonta anticiclonica dei prossimi giorni, i modelli fisico-matematici vanno delineandosi verso un’ondata di freddo artico continentale . Sembrerebbe, stando alle attuali proiezioni, la prima vera e unica ondata di freddo degna di nota della stagione, con neve anche fino in pianura laddove affluirà più freddo. Ma attenzione ai ribaltoni.

Il cavo atlantico risulterà piuttosto rapido così come il maltempo con condizioni meteo in netto miglioramento già dalla seconda metà della giornata di domani domenica 15 marzo, nonostante un lieve calo delle temperature generale. Questo perché il promontorio anticiclonico presente su latitudini più meridionali ricomincerà a premere, espandendosi nuovamente verso settentrione e finendo per avvolgere nuovamente la nostra Penisola già a partire da lunedì 16.

Il fronte perturbato passerà velocemente entro questa sera, ma nelle primissime ore di domani domenica 15 marzo non è esclusa dell’instabilità residua che potrebbe colpire il Salento con fenomeni comunque al più deboli. Sistemi perturbati post frontali saranno possibili nel corso delle ore notturne sul medio versante adriatico, in particolare sull’ Abruzzo dove comunque le piogge rimarranno deboli o al più moderate.

Attenzione ai ribaltoni, GFS esce dai binari

Sembrava tutto confermato, sembrava tutto pronto. E invece il modello americano GFS nella sua ultima emissione pomeridiana delle 12utc, ha stravolto completamente gli scenari della terza decade del mese, proponendo il proseguo del dominio anticiclonico in Italia. Tuttavia non tutto è perduto: il modello inglese ECMWF insieme agli spaghi puntano ancora molto sull’ondata di freddo in questione. Che sia però da monito però e che venga presa come una possibile ipotesi quella mostrata da GFS nell’emissione odierna. Seguiranno aggiornamenti in merito nei prossimi giorni.