METEO – Possibile PEGGIORAMENTO verso NATALE, flussi atlantici portano PIOGGE diffuse e TEMPORALI. La TENDENZA

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno e buon venerdì dal Centro Meteo Italiano! Una vasta area di alta pressione continua ad insistere su gran parte del vecchio continente, con anticiclone centrato sulle Isole Britanniche con valori di pressione al suolo intorno di 1040 hPa. Continua quindi la fase stabile in Italia con cieli soleggiati e nebbie in Pianura Padana. Qualche disturbo sulle regioni del Sud grazie alle correnti più fredde ed instabili da est, con nuvolosità in transito specie su Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Weekend con l’Italia sfiorata da affondo freddo da est

Nella giornata odierna aria molto fredda di estrazione artica scivolerà sul bordo orientale dell’anticiclone e raggiungerà l’Europa orientale. Nella giornata di domani si muoverà in retrogressione puntando il Mediterraneo. Impulso freddo che però passerà a sud dell’Italia, sfiorando le regioni meridionali. Al Centro-Sud avremo un calo termico nel weekend, ma con nuvolosità in transito solo sulle regioni ioniche e la Sicilia, con possibili locali precipitazioni specie in Calabria, nevose fino a 600-700 metri di quota, mentre sul resto dell’Italia avremo cieli soleggiati e nebbie in Pianura Padana.

Gelo sull’Europa centro-orientale all’inizio della prossima settimana

I principali modelli mostrano per l’inizio della prossima settimana un promontorio anticiclonico che dal Mediterraneo centro-occidentale si estende fino alle Isole Britanniche, ma in fase di indebolimento. Allo stesso tempo, sul bordo orientale del promontorio scende aria molto fredda, con un lobo del vortice polare che raggiungerà l’Europa orientale. Gelo quindi alle porte della Penisola Italiana, ma con temperature in lieve calo anche sul nostro Paese, con l’Italia che vedrà ancora tempo asciutto e clima invernale, ma con nuvolosità in aumento a causa dell’indebolimento dell’alta pressione ed un graduale aumento della componente occidentale sulle correnti che scorreranno sul Mediterraneo. Vediamo di seguito la tendenza meteo per Natale.

