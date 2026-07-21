Meteo – Possibile perturbazione atlantica sul Mediterraneo nel weekend, maltempo anche intenso su parte dell’Italia

Italia tra caldo e temporali

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede il promontorio africano ancora dominante sul Mediterraneo portando stabilità e clima rovente sull’Italia centro-meridionale, anche se correnti umide in quota portano della nuvolosità in transito su Sardegna e regioni centrali e che può dar luogo anche dei fenomeni precipitativi locali. Aria più fresca interessa invece il Nord Italia, spinta da una circolazione depressionaria centrata sul Mar Baltico, portando un calo termico al settentrione ed anche delle piogge o temporali, che al mattino hanno interessato il Triveneto ed Emilia Romagna e nel corso del pomeriggio in movimento dalla Romagna verso le Marche e nuovi fenomeni in sviluppo sulle Alpi centro-orientali. Nella giornata di domani calo termico atteso anche al Centro-Sud, con temperature generalmente in linea con le media e possibile qualche pioggia sulle regioni adriatiche.

Seconda parte della settimana con calo termico più marcato

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che confermano per la seconda parte della settimana un continuo afflusso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali, con un fronte freddo che si muoverà tra Europa orientale e Balcani. Una saccatura più pronunciata tra Giovedì e Venerdì porterà il fronte freddo a lambire anche il Mediterraneo centrale.. Calo termico che dovrebbe risultare ancora più pronunciato con valori che sui settori orientali della Penisola potrebbero scendere anche di 6-8 gradi sotto media. Generale attenuazione di caldo e afa su tutti i settori.

Weekend tra iniziale rialzo termico e perturbazione atlantica

Principali modelli che mostrano un weekend piuttosto dinamico, con una veloce rimonta di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo nella giornata di sabato, ma in rapido movimento verso est e seguito dal transito di una perturbazione atlantica. Giornata di sabato dunque stabile e con temperature in lieve rialzo, ma comunque senza un caldo estremo con temperature nella media o solo leggermente al di sopra e primi fenomeni in arrivo al Nord-Ovest. Entro domenica, con il transito della saccatura, atteso un peggioramento soprattutto al nord con piogge e temporali anche intensi e possibile maltempo anche sulle regioni centrali, specie quelle del versante tirrenico e tempe ture di nuovo in generale diminuzione, su valori in media o anche leggermente sotto media.

Tendenza meteo: finale di luglio torna l’alta pressione ma grande caldo lontano

Principali modelli che sembrano scongiurare il ritorno del grande caldo almeno fino al termine del mese di luglio. Se confermato il transito di una saccatura tra weekend e inizio prossima settimana ecco che l’aria più fresca al seguito potrebbe mantenere le temperature in media praticamente fino alla fine del mese. Rimonta dell’alta pressione da ovest con condizioni meteo più stabili ma senza eccessi di caldo.

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