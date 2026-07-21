Meteo domani 22 luglio: tempo stabile sull’Italia salvo locali fenomeni su queste regioni, ecco dove

Situazione sinottica europea Vasta saccatura depressionaria che si muove tra Scandinavia ed Europa orientale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa. Questa spinge aria più fresca verso i Balcani la quale lambisce anche la nostra Penisola portando locali temporali. Robusto campo di alta pressione in Atlantico, che si estende fin verso Isole Britanniche e Islanda, con massimi al suolo intorno a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 22 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con qualche addensamento al Nord-Ovest e sole prevalente altrove. Nel pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche nube in transito al Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o il lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 luglio

Al Centro: Al mattino addensamenti sul versante adriatico con locali piovaschi sulle coste, specie in Abruzzo, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, soleggiato su coste e pianure. In serata e nella notte ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molti addensamenti tra Molise, zone interne della Campania e Puglia centro-settentrionale con possibili piovaschi sulle coste adriatiche, sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, soleggiato sugli altri settori. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.

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