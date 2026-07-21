Meteo Roma – Caldo intenso oggi, poi graduale calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede ancora un promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo centro-occidentale, alimentato da masse d’aria calde in risalita dal Nord Africa. Il caldo resta quindi intenso soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre al Nord affluiscono correnti più fresche e instabili responsabili di acquazzoni e temporali sparsi. Nel corso dei prossimi giorni anche il Lazio risentirà di una graduale attenuazione della calura, seppur in un contesto ancora pienamente estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, martedì 21 luglio

Giornata ancora molto calda su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo condizioni meteo in prevalenza stabili sulla Capitale, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima già caldo dalle prime ore del giorno. Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a prevalere su Roma e lungo i settori costieri, mentre qualche addensamento potrà svilupparsi nelle zone interne e appenniniche, dove non si escludono locali acquazzoni o temporali, specie sul Reatino.

Tra la serata e la notte si rinnoveranno condizioni di tempo stabile sulla Capitale, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima ancora caldo nelle aree urbane. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature su Roma comprese tra i +23/+24°C di minima ed i +36/+37°C di massima.

Meteo Roma domani, mercoledì 22 luglio

La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da condizioni meteo in prevalenza stabili sul Lazio. Al mattino attesi cieli sereni o poco nuvolosi su Roma e su gran parte della regione. Nel corso del pomeriggio poche variazioni sulla Capitale, con sole prevalente e caldo ancora intenso nelle ore centrali; locali addensamenti potranno interessare soltanto i rilievi interni, con basso rischio di fenomeni.

In serata e nella notte tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve calo nei valori minimi ma ancora elevate di giorno, comprese su Roma tra i +20/+21°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Caldo in attenuazione nella seconda parte della settimana

A partire da giovedì è attesa una graduale attenuazione del caldo anche sul Lazio, grazie all’ingresso di correnti leggermente più fresche dai quadranti settentrionali. Le condizioni meteo resteranno comunque in prevalenza stabili su Roma, con sole alternato a qualche nube e basso rischio di fenomeni sulla Capitale.

Le temperature tenderanno a perdere qualche grado, con massime che potranno scendere verso i +34/+35°C tra giovedì e venerdì e valori notturni più contenuti rispetto ai giorni precedenti. Il clima resterà pienamente estivo, ma con caldo meno opprimente soprattutto tra sera e prime ore del mattino.

Weekend più gradevole, ma con possibile instabilità domenica

Nel corso del weekend il caldo dovrebbe risultare meno intenso rispetto alla fase precedente. Sabato il tempo si manterrà in prevalenza stabile su Roma e sul Lazio, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime generalmente più contenute, intorno ai +32/+33°C sulla Capitale.

Domenica potrebbe invece aumentare l’instabilità per il transito di correnti più umide e fresche in quota. Non si escludono acquazzoni o temporali sparsi, più probabili sui settori interni e appenninici ma localmente possibili anche verso le aree pianeggianti. La tendenza resta da confermare nei prossimi aggiornamenti, ma il segnale principale è quello di un ulteriore ridimensionamento della calura.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma ancora caldo nella giornata odierna, ma con temperature in graduale calo nei prossimi giorni e possibile instabilità entro il weekend. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!